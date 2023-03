21 açudes do Ceará estão sangrando após fortes chuvas

Além dos reservatórios que transbordaram, outras 32 barragens no Ceará estão com volume de água superior a 90%

O Ceará está com 21 açudes sangrando neste domingo, 19, data em que é celebrado o Dia de São José, após as fortes chuvas registradas no Estado. Os dados são de monitoramento do Portal Hidrológico do Ceará, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Além dos reservatórios que transbordaram, outras 32 barragens no Ceará estão com volume de água superior a 90%.

O valor representa 33,3% de volume percentual, resultado bastante superior se comparado com o igual período do ano passado, quando o volume em todo o Ceará estava em 23,6%. Em 19 de março de 2022, havia dez reservatórios sangrando e 15 estavam com mais de 90% da capacidade.

Com as chuvas, algumas cidades também registraram alagamentos nas ruas e danos a móveis e casas, como foi o caso de Uruburetama. Veja o vídeo abaixo:

Confira quais açudes estão sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim, em Massapê

São Vicente, em Santana do Acaraú

Sobral, em Sobral

Caldeirões, em Saboeiro

Valério, em Altaneira

São José I, em Boa Viagem

Itaúna, em Granja

Itapajé, em Itapajé

Gameleira, em Itapipoca

Mundaú, em Uruburetama

Quandú, em Itapipoca

São Pedro Timbaúba, em Miraíma

Acarape do Meio, em Redenção

Aracoiaba, em Aracoiaba

Germinal, em Palmácia

Itapebussu, em Maranguape

Pesqueiro, em Capistrano

Tijuquinha, em Baturité

Cachoeira, em Aurora

Junco, em Granjeiro

Rosário, em Lavras da Mangabeira

