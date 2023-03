Deslizamento em Aratuba: Governo Federal pode reconhecer estado de emergência do município

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Aratuba está avaliando, juntamente com a equipe de Defesa Civil, o processo de homologação estadual e reconhecimento federal da situação de emergência do município, após a Prefeitura do Município decretar estado de emergência por 90 dias, nesta sexta-feira, 17.

A tragédia aconteceu no início da tarde de quinta-feira, 16, quando as fortes chuvas que atingiram a área provocaram o deslizamento de uma encosta, que atingiu duas residências. Morreram no local João Gabriel Santos, de 2 anos, e sua mãe, Antônia Samara Santos, de 21. A terceirapessoa a morrer foi Antônio Guilherme Martins, de 8 anos, que estava em outra casa.

Segundo o Gerente de Preparação e Resposta a Desastres, Davi Teixeira, da Defesa Civil, uma equipe do órgão está em Aratuba no local do deslizamento para realizar inspeções em possíveis áreas de risco. “Esse trâmite processual permite a captação de recursos para as ações de assistência e resposta ao desastre, como elaboração dos planos de assistência e reconstrução”, afirmou Teixeira sobre o processo de homologação.

De acordo com informações da Prefeitura de Aratuba, pelo menos 15 casas localizadas na área correm risco de colapso. Nas áreas onde houve o deslizamento foram estendidas lonas plásticas para mitigar o risco.

O número de vítimas se mantém o mesmo, e os moradores das áreas de risco já identificadas foram encaminhados a pousadas e casas de aluguel social. Durante a próxima semana, deverá haver mudanças das famílias para os novos locais.

