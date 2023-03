Corpos de vítimas de deslizamento em Aratuba são velados nesta sexta, 17

A jovem de 21 anos e as crianças, de 2 e 8 anos, vítimas de um deslizamento de terra na cidade de Aratuba, no interior do Ceará, nessa quinta-feira, 16, estão sendo veladas. O velório acontece na manhã desta sexta-feira, 17, na capela do cemitério do município, de acordo com o prefeito Joerly Rodrigues Vitor.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito afirmou que a gestão municipal arcou com todos os custos do enterro das vítimas. A mulher e as duas crianças estavam em casa quando a residência foi atingida por um deslizamento de terra e desabou.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados 74 milímetros (mm) de chuva na cidade na quinta-feira.

Outras três pessoas da família, incluindo um recém-nascido, sobreviveram ao acidente. Ainda há vítimas internadas. Segundo o prefeito, uma das pessoas hospitalizadas só sobreviveu à tragédia porque estava na frente da casa no momento do desabamento, sendo “jogada” para frente quando a estrutura cedeu.

A família de sobreviventes deve receber aluguel social, assim como as outras 45 pessoas que foram retiradas da área de risco por precaução. Pelo menos 17 casas foram interditadas pela Defesa Civil do Ceará.



