Duas crianças e uma mulher de 21 anos morrem em deslizamento de terra em Aratuba

Um deslizamento de terra no município de Aratuba, no Ceará, nesta quinta-feira, 16, deixou duas crianças (2 e 8 anos) e uma mulher de 21 anos mortas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento atingiu duas residências e outras quatro pessoas foram encaminhadas para unidade hospitalar. Existe o risco de desabamento para outras casas na localidade de Mussum, no Centro do Município, e a Prefeitura sensibiliza os moradores para evacuação.



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para atender a ocorrência. Equipes da Prefeitura Municipal de Aratuba também estão no local realizando a evacuação dos moradores de casas em risco de desabamento.

Mais informações em instantes.