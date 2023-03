Guaramiranga tem ruas alagadas e queda de energia após fortes chuvas

O município de Guaramiranga, localizada na região do Maciço de Baturité, registrou fortes chuvas nesse último sábado, 18. De acordo com a Prefeitura, o grande volume de chuvas deixou diversos pontos de alagamento, principalmente no Centro da cidade, e foi registrada queda de energia. A eletricidade e a conexão à internet wi-fi só voltaram na manhã deste domingo, 19.

Comércio e equipamentos públicos, que são destinos procurados pelos turistas, tiveram o fechamento antecipado devido às fortes precipitações.



A partir de vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o grande volume de água acumulada nas ruas, afetando a passagem de veículos e pedestres.

Em um dos principais trechos que dão acesso ao município, uma árvore caiu e resultou na queda de um poste de energia elétrica, causando o bloqueio temporário da rodovia CE-356, por volta das 17 horas de ontem.



A CE-356 só foi liberada durante a noite, informou a Defesa Civil do Ceará. Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Por meio de nota, a Prefeitura de Guaramiranga lamentou os impactos deixados pelas chuvas e informou que o município decretou estado de emergência.



“Levando em conta os estragos já registrados e a iminência de novas chuvas, conforme alerta emitido pelo Governo do Estado, o município decretou estado de emergência. A Prefeita Municipal lamenta o ocorrida e reitera que estará pessoalmente visitando todos os atingidos, tomando as providências que forem necessárias”, diz o aviso.

