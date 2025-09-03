Ponte de Aracati: fim da obra emergencial é prorrogado para setembro

A ponte sobre o rio Jaguaribe no km 47 da BR-304, em Aracati, segue com a travessia antiga (sentido Mossoró) em obras / Crédito: Reprodução/ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

A conclusão da obra na ponte sobre o rio Jaguaribe no km 47 da BR-304, em Aracati, deve ser no fim de setembro. A nova previsão deu-se pela necessidade de prorrogação do prazo contratual. Agosto era a previsão anterior de término do serviço. Tapumes, mudança no trânsito e expectativa: reforma da Praça do Ferreira dever durar cinco meses; SAIBA

No sentido contrário, continuam ativas todas as proibições impostas à estrutura. Isso significa que veículos com 40 toneladas de peso bruto total ou mais são impedidos de transitar. O fluxo ocorre somente em uma faixa de cinco metros, com velocidade máxima de 40 quilômetros por hora (km/h). Previsão de conclusão foi de quatro meses, com investimento de mais de R$ 9 milhões

As obras foram anunciadas com investimento do Governo Federal de pouco mais de R$ 9 milhões e tiveram prazo inicial de quatro meses, contados a partir de abril. Foi divulgado que a autarquia executaria os serviços de demolição do concreto degradado das estruturas, substituição das armaduras com corrosão, limpeza com jateamento abrasivo e projeção de argamassa polimérica para recomposição das seções estruturais.

O objetivo da intervenção é reforçar a estrutura, que integra um corredor logístico importante, principalmente para o setor de energia eólica, e com alta trafegabilidade de veículos de carga. O caso sucedeu após um laudo apontar a necessidade de uma "reforma emergencial".

O deputado estadual Guilherme Bismarck (PSB), que enviou ofício ao Dnit, solicitando medidas de inspeção e recuperação, informa que segue acompanhando as atualizações do caso.