Mulher do Cariri que se apresentava como "chefe da Interpol" é presa pela PRF em Mossoró (RN)

Mulher é natural de Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher natural de Juazeiro do Norte, que se identificava como “chefe da Interpol”, foi presa em Mossoró (RN) por uso de documento falso. Célia Soares de Brito, 46 anos, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando seguia em um carro de aplicativo pela BR-304. Segundo a PRF, a suspeita também apresentou uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O documento não possuía chip, apresentava dados inconsistentes e a inscrição pertencia a um advogado do Paraná. A mulher ainda portava um certificado de posse adulterado, que ela dizia comprovar sua nomeação em cargo público.