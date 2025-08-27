Mais de dois anos após prisão injusta, jovem é absolvido no Ceará

Jorge Luiz recebeu o alvará de soltura nesta quarta-feira, 27. Familiares e amigos celebraram a absolvição / Crédito: Reprodução via WhatsApp O POVO

Jorge Luiz Freitas, 27, permaneceu encarcerado por mais de dois anos, condenado por um crime que não havia cometido. Na tarde desta quarta-feira, 27, após recurso previsto para a reversão de condenações injustas, o jovem recebeu o alvará de soltura. Em setembro de 2018, ele estava colhendo frutas no quintal e enviando mensagens para a mãe, quando uma adolescente de 17 anos foi violentada. Nas investigações do crime, a vítima afirmou ter ouvido o nome “Jorge”, um dos fatores que levou à condenação em 4 de outubro de 2021.

O pedido de revisão criminal apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) foi deferido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça na última segunda-feira, 25. Na ocasião, novas provas foram compartilhadas, além de testemunhas que não foram incluídas no processo inicial. A vítima também alterou seu depoimento, reconhecendo ter realizado uma associação equivocada, com base apenas no nome escutado. “A revisão criminal deve ser acionada sempre que surgirem novas provas da inocência da pessoa condenada, quando se comprovar erro, contradição ou ainda ilegalidades graves durante o processo”, ressalta o defensor público Emerson Castelo Branco, titular do Núcleo de Atendimento ao Preso Provisório (Nuapp). Tenho minha vida de volta, diz jovem preso injustamente por 1 ano | LEIA MAIS