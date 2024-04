Apesar de decisão do TRE, Guilherme Bismarck tenta retomar presidência do PDT em Aracati

"Não pretendo sair agora, inclusive estou ainda na Justiça pois quero continuar no PDT de Aracati, que me cassaram a presidência", explicou ao O POVO . O caso faz menção a processo movido internamente pelo PDT Ceará que destituiu ele e outros presidentes de diretórios do partido que são ligados ao senador Cid Gomes (PSB).

Ele celebrou a decisão do tribunal e disse o grupo entrou com o processo porque tinha um "ponto de vista" e esperava que fosse comprovado. No entanto, o deputado projetou que não deve sair do PDT porque está tentado voltar ao cargo de presidente da sigla na cidade onde ele e a família são ligados.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reconheceu nesta quarta-feira, 3, justa causa para 14 deputados estaduais do PDT, entre titulares e suplentes, se desfiliarem do partido sem risco de perda de mandato. Um deles é o deputado Guilherme Bismarck, que luta na Justiça para reaver a presidência do partido no município de Aracati .

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar informou, no final de março, o resultado do processo e disse que a tramitação aconteceu "aos atropelos com requintes de perseguição" contra ele."Não havia nenhum motivo justificável para que o diretório estadual me destruísse da Presidência do PDT de Aracati, forjaram um processo onde todos já sabem o resultado, tudo no intuito autoritário de concentrar todo o poder nas mãos dos poucos", consta no comunicado divulgado nas redes sociais.

Este é o último ano do mandato de Guilherme à frente da presidência local da legenda. Em janeiro deste ano, o ex-senador Flávio Torres (PDT) assumiu a comissão provisória do PDT no Estado e deu início à recomposição das comissões e diretórios nos municípios do interior do Estado, revisando as lideranças.



A mesma destituição aconteceu em Tamboril, que tinha o deputado Jeová Mota como liderança. Ele também assina a ação que pediu a desfiliação do partido. Torres, quando os procedimentos ainda não tinham sido finalizados, sinalizou que "quem pediu para sair e já trabalha outro partido, não deve continuar comandando o PDT naquele município".