Temporada de ventos fortes, com até 60 km/h, chega no Ceará

Com período iniciando no Ceará, os ventos alísios podem alcançar, em geral, 60 km/h, ou até mesmo 65 km/h / Crédito: FCO FONTENELE

No segundo semestre do ano, a temporada de ventos mais intensos é sentida nas macrorregiões do Ceará. O fenômeno se relaciona com o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em direção ao hemisfério Norte, culminando na entrada dos ventos alísios com mais intensidade em direção à região Nordeste. De acordo com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Lucas Fumagalli, o Oceano Atlântico Norte aquece mais, e a ZCIT tende a se posicionar onde as águas estão mais aquecidas.

“Ao mesmo tempo, isso faz com que os ventos alísios que sopram do Oceano Atlântico em direção ao Nordeste ganhem intensidade no período de inverno, e a velocidade do vento fica ainda mais forte, principalmente nos meses de agosto e setembro”, diz Fumagalli. Durante esse período, os ventos podem alcançar, em geral, 60 km/h, ou até mesmo 65 km/h. A intensidade também chama a atenção de praticantes de esportes como o kitesurf, capaz de usar a força do vento para impulsionar a prancha sobre a água. Apesar do aumento da velocidade média dos ventos ser observado em todas as macrorregiões do Estado, algumas áreas apresentam velocidade um pouco maior. Entre elas, inclui-se a faixa litorânea e as regiões de serra, com rajadas mais intensas entre o fim da manhã e o início da tarde.

