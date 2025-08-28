Uece abre inscrições em setembro para o vestibular 2026.1

Uece abre inscrições em setembro para o vestibular 2026.1A Universidade oferece 2.880 vagas nos cursos de graduação presenciais, distribuídos entre 11 municípios do Ceará; confira o período de inscrição
De 1º a 12 de setembro, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) inicia o período de inscrições para o Vestibular 2026.1. A instituição de ensino abre 2.880 vagas para os cursos de graduação, divididos entre 11 municípios que formam os campi.
O processo seletivo foi organizado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV), com inscrições entre 8h do dia 1º de setembro e 17h do dia 12 de setembro. O cadastro é realizado exclusivamente pelo site da CEV/Uece, incluindo taxa de R$ 160.
A primeira fase, programada para o dia 12 de outubro de 2025 (domingo), engloba 85 questões. As áreas abrangidas são: Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química) e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Espanhola ou Língua Francesa ou Língua Inglesa e Língua Portuguesa)
Aos que optarem pelos cursos de Música, o Exame de Habilidade Específica (EHE) será aplicado em duas etapas. A prova escrita, no dia 26 de outubro, e a prova oral, no dia 31 de outubro.
A aplicação da redação e das provas específicas, que constituem a segunda fase do vestibular 2026.1, será realizada em dois dias. O primeiro, 30 de novembro, e o segundo dia, 1º de dezembro de 2025.
Vestibular 2026.1 da Uece: documentos para inscrição
Os candidatos devem anexar, em formato PDF, um documento oficial de identidade com foto e o histórico escolar do ensino médio. Os participantes que concorrem pelo sistema de cotas sociais devem apresentar o comprovante de renda.
Para as vagas reservadas às cotas PPIQ (pretos, pardos, indígenas e quilombolas), é necessário o envio de um termo de autodeclaração devidamente preenchido.
Demais documentações, regras e o cronograma das provas estão disponíveis por meio do Edital Nº 04/2025-CEV/UECE.
Calendário de provas
- 1ª fase: 12 de outubro de 2025 (domingo)
- 2ª fase: 1º dia - 30 de novembro de 2025 (domingo) | 2º dia - 1º de dezembro de 2025 (segunda-feira)
