Tapumes, mudança no trânsito e expectativa: reforma da Praça do Ferreira dever durar cinco meses

Mesmo que as expectativas para a reforma sejam boas, José Félix conta que a preocupação com os impactos no comércio e na segurança já começaram. “Quem é daqui vai ter que sair. As barracas vão ter que fechar para poder ampliar e botar outra coisa. Eles vão mudar tudo. Para quem trabalha aqui, o movimento caiu quase 100%. Segurança aqui nunca teve. Aqui toda vida é de pior para pior”, desabafa.

Frequentador diário da Praça do Ferreira , em Fortaleza , há quase 10 anos, o aposentado José Félix, de 66 anos, confessa que ficou admirado ao chegar no local na manhã desta segunda-feira, 7. Seu espanto se deu por conta dos tapumes erguidos ao redor da praça, que anunciam o início das obras de revitalização e alargamento de um dos mais importantes espaços públicos da cidade. Previsão de término é ainda em novembro deste ano.

O projeto, orçado em R$ 8 milhões , é assinado pelo arquiteto Fausto Nilo e prevê a reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora, instalação de paraciclos, entre outros serviços.

Início das obras contou com mudanças no trânsito no entorno da Praça do Ferreira

Para viabilizar as obras de revitalização da Praça do Ferreira, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) iniciou, no sábado, 5, a interdição provisória para veículos ao redor do equipamento, com bloqueios nas seguintes vias:

Rua Major Facundo (entre ruas São Paulo e Liberato Barroso)



Travessa Pará (entre a rua Major Facundo e rua Floriano Peixoto)



Rua Floriano Peixoto (apenas sentido praia/sertão, no trecho compreendido entre TV. Pará e rua Pedro Borges).



Rua Pedro Borges (entre rua Floriano Peixoto e rua Major Facundo)

Motoristas que seguem na rua Major Facundo devem entrar à direita na rua Senador Alencar, à esquerda rua Senador Pompeu, à esquerda na rua Pedro Pereira, retornando à direita à rua Major Facundo.

A ACM informou ainda as mudanças deverão durar seis meses e que agentes do órgão e orientadores de tráfego reforçarão o trabalho de conscientização com condutores e pedestres que circulam na região.