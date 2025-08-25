Após picape, brasília amarela é vista trafegando nas dunas de Aracati

Carro levava quatro pessoas no momento da gravação / Crédito: Reprodução/@canoaquebradaoficial via Instagram

Três meses após o vídeo de uma picape “voando” sobre as dunas de Canoa Quebrada, imagens de um novo veículo trafegando pela areia fez sucesso nas redes sociais. Desta vez, uma brasília amarela foi flagrada arriscando manobras no município de Aracati, distante 147 quilômetros (km) de Fortaleza. Em determinado momento, é possível ver o porta-malas do carro se abrindo, enquanto acelera pelas dunas. Pelo menos quatro pessoas estavam dentro do automóvel durante a filmagem.