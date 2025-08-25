Após picape, brasília amarela é vista trafegando nas dunas de Aracati

Após picape, brasília amarela é vista trafegando nas dunas de AracatiCaso é o segundo registrado em apenas três meses; legislação municipal limita tráfego a veículos previamente credenciados nas dunas
Três meses após o vídeo de uma picape “voando” sobre as dunas de Canoa Quebrada, imagens de um novo veículo trafegando pela areia fez sucesso nas redes sociais. Desta vez, uma brasília amarela foi flagrada arriscando manobras no município de Aracati, distante 147 quilômetros (km) de Fortaleza.
Em determinado momento, é possível ver o porta-malas do carro se abrindo, enquanto acelera pelas dunas. Pelo menos quatro pessoas estavam dentro do automóvel durante a filmagem.
Confira imagens:
Por serem consideradas zonas ambientais, a fiscalização em dunas como as de Aracati compete ao município, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A cidade possui a Lei Municipal Nº 029/2005, que regula o tráfego de veículos automotores nas praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba.
Além dela, o decreto municipal nº 005/2020 define as autorizações de tráfego de veículos automotores de exploração de atividades lucrativas nas referidas localidades.
Caso é o segundo registrado nas praias de Canoa Quebrada
Até maio deste ano, não havia sido registrado nenhum caso de carros de estrada executando manobras nas praias de Canoa Quebrada. A informação foi dada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) ao O POVO, após uma picape ser filmada saltando nas dunas aracatienses.
A brasília flagrada neste fim de semana é o segundo caso registrado desse tipo de conduta na praia cearense em apenas três meses, apesar da existência de legislação que regule esse tráfego.
Conforme as leis do município, apenas veículos credenciados como buggys e quadriciclos com fins turísticos podem ser pilotados nas colinas de areia, sendo vedada a entrada de automóveis não tracionados.