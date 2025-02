Ponte em Aracati tem restrição de tráfego para obras de manutenção

Deputado Guilherme Bismarck enviou um ofício ao Dnit, solicitando medidas de inspeção e recuperação nas pontes / Crédito: WhatsApp O POVO/Reprodução

A ponte sobre o Rio Jaguaribe, localizada no quilômetro 47,17 da BR-304, em Aracati, passará por obras de manutenção. Por isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou um alerta de restrição de tráfego no trecho. O órgão só permitirá o tráfego em uma faixa de quatro metros de largura. A velocidade máxima será de 40 km/h e somente veículos com Peso Bruto Total de até 40 toneladas poderão trafegar.

As medidas entraram em vigor nessa segunda-feira, 10, e devem durar até o final dos serviços de manutenção, sem indicação de prazo. Haverá agentes do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no trecho para orientar os motoristas.

Em janeiro, O POVO mostrou a preocupação da população com a estrutura das pontes Ernesto Gurgel Valente e Juscelino Kubitschek. Os pilares de sustentação apresentavam sinais de desgaste, como concreto solto e ferragens expostas. As estruturas foram classificadas pelo Dnit com nota 2 (ruim). Apesar de precisar de reparos, o Departamento informou que atualmente não há risco de colapso. Conforme o Dnit, as duas pontes e a passarela do local passarão por reforma. Será realizada a recuperação estrutural nos blocos de coroamento e nos tubulões das estruturas.

O professor do departamento de Construção Civil do campus de Fortaleza do IFCE, José Sérgio dos Santos, explica que os tubulões são como as pernas de uma mesa. Já os blocos de coroamento seriam como o topo da mesa. Ele afirma que é preciso remover o concreto desgastado, analisar se o aço foi comprometido e cobrir a estrutura com um concreto de alta resistência, chamado de grout. Para o professor e engenheiro, é possível realizar o restauro enquanto há passagem de tráfego restrito a uma faixa. “Depende muito se a estrutura está gravemente comprometida. Não é o caso de lá. Pode fazer essa recuperação enquanto a ponte está sendo utilizada”, afirma.