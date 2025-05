Bugueiros protestamcontra obra na CE-025; veja vídeos

A fumaça do fogo provocada pela queima de pneus e folhas de coqueiro dificulta a visão para a placa que sinaliza a obra do Governo do Estado do Ceará, em Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Trata-se do protesto de bugueiros contra a implantação da CE-025 , no trecho que liga a Prainha à Praia Bela, na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo a gestão, é uma intervenção planejada, com todas as licenças ambientais estaduais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) devidamente regularizadas, respeitando os critérios legais e técnicos exigidos pelos órgãos competentes.

Em nota ao O POVO , a prefeitura indica que a construção da via representa um passo fundamental para o desenvolvimento econômico e turístico do Município.

A manifestação acontece no Dia Nacional da Mata Atlântica , sendo a preservação do bioma brasileiro o motivo da reivindicação.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a implantação atende a uma demanda da população local, facilitando o acesso direto das localidades da Praia do Presídio, Prainha e Praias Belas à sede de Aquiraz e estimulando o turismo na região.

"Ao chegarem ao local, policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e do 15º Batalhão intervieram e, após diálogo com os manifestantes, houve a finalização do ato, com a dispersão dos presentes e desobstrução da via", acrescenta o informe.



Qual a visão de quem mora em Aquiraz

Thieres Pinto, 43, mora há 15 anos na Cidade, mais especificamente na região do Catu. O biólogo diz conhecer muito bem a região por fazer caminhadas de exercício na área de floresta e dunas.

"[A obra] vai passar por cima das dunas, por dentro de uma área de Floresta Atlântica, com uma mata muito preservada, com muita espécie de fauna e com grande biodiversidade", lamenta.