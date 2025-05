Ceará registra mais de 600 casos confirmados de oropouche

Primeiros casos de febre do Oropouche são registrados na Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Coleção de Ceratopogonidae do IOC/Fiocruz

O Estado do Ceará registrou 614 casos confirmados de febre do oropouche em 2025, o número representa mais que o dobro dos casos contados em 2024, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O dado apresentado condiz com a Semana Epidemiológica 21, contabilizada até o dia 23 de maio.



Totalizando 602 casos de cearenses residentes no Estado, a Coordenadoria Regional de Saúde (COADS) de Baturité contabilizou o número. Aratuba contabilizou 116 casos, Baturité teve 437, Capistrano registrou 14 casos, Mulungu contou 15, enquanto Pacoti teve sete e Guaramiranga 12 casos. Outros cinco casos importados estão sendo investigados, por não corresponderem ao município onde teve a infecção. Sete casos confirmados continuam sendo averiguados para definir local de infecção.

Em 2024 o número chegou a 255 casos confirmados, menos da metade do dado de 2025, onde foram contados 614 casos. As regiões de Pacoti, Aratuba e Guaramiranga apresentaram o maior índice de positividade, acendendo alertar da população. Causa e sintomas da febre do oropouche? A febre do oropouche é considerada uma arbovirose emergente no Ceará. Apesar de circular há décadas na Região Norte do Brasil, com registros desde os anos 1960, o vírus começou a se espalhar para outras áreas, inclusive urbanas, nos últimos anos.