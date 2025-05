Gêmeos de barrigas diferentes: "É a definição mais plena do que é o amor"

Um mês após o sucesso da Fertilização In Vitro (FIV) da barriga solidária, o casal descobriu que Carol havia engravidado naturalmente

Após seis anos tentando ter um filho, o casal Elias Bezerra e Carolina Castro, conseguiu uma barriga solidária com a prima de Carolina, Julianna Castro. Um mês depois, Carol engravidou naturalmente. A história, que parece vinda do roteiro de um filme, aconteceu em Fortaleza e foi publicada nas redes sociais de Elias.

“É a definição mais plena do que é o amor”, diz pai de gêmeos

Na foto, os gêmeos de barrigas diferentes, Maria Helena, e Heli José Neto Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

Casados desde 2019, o médico e gestor de seguros da Unimed, Elias Bezerra, e sua esposa, a empresária Carolina Castro, sempre quiseram construir uma família.

O primeiro filho do casal, José Heli Neto, fruto da fertilização em Juliana, nasceu no dia 4 de abril deste ano. Já a sua gêmea, Maria Helena, nasceu no último dia 13 de maio, data em que o casal completou seis anos de casados.

Ao O POVO, Elias relata que a decisão sobre a barriga solidária se deu após várias tentativas de gravidez sem sucesso. “Foi uma decisão mais dela, de tentar a barriga solidária, porque tava muito cansada. A Juliana, que é prima dela e a melhor amiga dela, se disponibilizou, foi ela que se ofereceu. Eu aceitei numa boa e foi super tranquilo”.