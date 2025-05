Litoral e Sertão: chove em dois municípios cearenses entre segunda e terça

São Gonçalo do Amarante registrou o maior acumulado das 7 horas de segunda-feira, 26, às 7 horas desta terça-feira, 27 / Crédito: FCO FONTENELE

Apenas São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, e Crateús, no Sertão Central e Inhamuns, registraram chuvas das 7 horas de segunda-feira, 26, às 7 horas desta terça-feira, 27. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | Chove em mais de 30 municípios do Ceará; previsão é de aumento da temperatura



Segundo a Funceme, devido à menor cobertura de nuvens no período da tarde até esta quarta-feira, 28, as temperaturas no Ceará devem elevar até 36 graus Celsius (°C), principalmente nas macrorregiões Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. Para esta terça, há indícios de precipitações isoladas durante a madrugada e o início da manhã na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. À tarde, devido à atuação da brisa marítima e a fatores locais, como o calor e o relevo, pode haver uma baixa possibilidade de acumulados dispersos e de fraca intensidade no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.