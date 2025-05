Campus Iracema: terreno do edifício São Pedro será praça de eventos provisória

Em comunicado na noite desta segunda-feira, 26, o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, anunciou que o antigo terreno do edifício São Pedro, na Praia de Iracema, funcionará provisoriamente como praça de eventos. O anúncio faz parte das atualizações sobre as obras do campus Iracema.

O processo de construção da nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) já está em andamento, após assinatura da ordem de serviço pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em abril.

O pró-reitor de Cultura da universidade, Sandro Gouveia, também acompanhou o informe. “A gente está com essa expectativa, inclusive neste ano, de já começar efetivamente o campus Iracema”, disse.

Campus Iracema da UFC: atualizações sobre o projeto

Entre os planos para a praça de eventos no terreno, Gouveia destaca as intenções de criar uma agenda não apenas ao lado da comunidade do Poço da Draga, mas também com representantes acadêmicos.