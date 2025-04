Avanço do mar: moradores de Icaraí, em Caucaia, cobram construção de espigões

Moradores da Praia de Icaraí, em Caucaia, cobram a retomada das obras de contenção do avanço do mar, paralisadas desde 2022 com apenas três dos 11 espigões concluídos

Prefeitura de Caucaia diz que obra não foi totalmente concluída devido à limitação de recursos do Governo do Estado, responsável pelo financiamento da maior parte da obra.

Moradores da Praia de Icaraí, em Caucaia , município a 16 km de Fortaleza, reclamam da interrupção das obras de construção de 11 espigões destinados a conter o avanço do mar. As obras começaram em abril de 2022, mas até agora apenas três espigões foram concluídos.

Desde o ano passado, o nível do mar voltou a subir na região e, desde a última quinta-feira, 10, as ondas têm avançado sobre trechos da avenida Litorânea. A força do mar rompeu partes da calçada, invadiu a pista e arrastou pedras da contenção até o asfalto.

Elane Silva Muniz Moreira é moradora e síndica do Condomínio Intermares, que fica de frente para a avenida Litorânea e nas proximidades de um dos espigões. Ela conta que a última grande ressaca do mar ocorreu em 2018.

O POVO esteve no local e confirmou que o trecho segue em grande parte intransitável, com buracos na pista e calçada danificada, com bloquetes fora do lugar.

O início das obras dos espigões foi em abril de 2022, com o mais recente sendo entregue em outubro do mesmo ano. O projeto original previa a construção de 11 espigões ao longo da orla, entre o final da Tabuba e o início do Cumbuco, além de um muro de contenção no trecho de Icaraí Velho.

“Quando cheguei, a erosão já tinha começado. As barracas começaram a ser atingidas, muitas desabaram. Aqui eram duas faixas de pista, tinha estacionamento, barracas e ainda a faixa de areia até chegar no mar. Hoje, só temos uma faixa de pista, o muro dos terrenos dos condomínios, um calçadão e quase nada de areia”, relata.

Na época, também foi instalado um enrocamento em parte da orla, blocos de pedra que servem de proteção contra a erosão das ondas.

Orla teve melhoria com a entrega dos primeiros espigões, mas situação voltou a piorar

A orla de Icaraí teve uma melhoria temporária com a contenção do mar, ampliação natural da faixa de areia e urbanização da Avenida Litorânea. No entanto, desde a conclusão parcial das obras, não houve novas intervenções e a situação voltou a piorar.

A atual cobrança dos moradores se concentra na conclusão dos oito espigões restantes, na construção do muro de contenção e, principalmente, na manutenção das estruturas já implantadas.

“Se não der manutenção no que já foi feito, não adianta. As pedras do enrocamento estão cedendo, o mar continua batendo e jogando tudo de volta. A cada maré alta, a gente perde mais um pedaço do que resta”, lamenta Elane Silva.

Além disso, o impacto das ondas já provocou o desabamento de muros, como o do condomínio Esplanada. Com mais de 37 anos, o residencial abriga 154 famílias e está entre os mais vulneráveis ao avanço do mar, que hoje chega a menos de 2 metros das edificações.

Orlenilda Cunha, 56, é síndica e mora no local há sete anos. “Quando o condomínio foi construído, havia um campo de futebol entre ele e a praia, além de dunas altíssimas. Pra chegar ao mar, era uma caminhada longa”, lembra. “Mas do ano passado pra cá, o mar começou a avançar de forma muito rápida.”

O episódio mais crítico ocorreu em setembro de 2024, quando as ondas atingiram o muro do condomínio e destruíram parte da estrutura. “Cerca de 45 casas foram afetadas. Algumas famílias precisaram ser removidas para locais seguros”, conta.

Mar avança e destrói muro de Condomínio na praia do Icaraí. Crédito: FÁBIO LIMA Mar avança e destrói muro de Condomínio na praia do Icaraí. Crédito: FÁBIO LIMA

Sem resposta imediata do poder público, os próprios moradores se mobilizaram. Por meio de uma vaquinha, arrecadaram recursos para comprar pedras, contratar trator e erguer tapumes, que desde então funcionam como barreira improvisada.

No total, foram investidos cerca de R$ 150 mil em uma contenção que agora começa a ser soterrada pela areia.

“Estamos ainda mais vulneráveis. O mar está trazendo areia por cima da contenção que fizemos, e as ondas já começaram a subir. Isso é só o começo do que vem até outubro, novembro. A cada ano, o volume de água aumenta”, afirma.

Conforme um estudo do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), divulgado em julho de 2024, Caucaia está entre os municípios mais vulneráveis à erosão do mar: entre 1984 e 2020, a praia já perdeu 109,7 metros de areia.

Avanço do mar deixa Praia de Icaraí perigosa para banho

Outra preocupação dos frequentadores é o risco de afogamentos, causado pelo aumento da força da maré e pelas valas formadas após a construção dos espigões. Mateus Brito, 25, é dono de uma barraca na Praia do Icaraí. Ele relata que, só neste ano, já houve cinco casos de afogamento na área.

"Três deles resultaram em mortes. Isso preocupa porque muitas crianças frequentam a praia e, às vezes, os pais estão distraídos ou bebendo. Também falta guarda-vidas aqui, que ficam mais durante o final de semana. Em alguns casos, são os próprios banhistas que conseguem salvar as vítimas", conta.





Prefeitura de Caucaia diz que obra não foi concluída por falta de recursos

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Caucaia informou que o projeto original de contenção do avanço do mar, que previa a construção de 11 espigões e a dragagem artificial da faixa de areia da Praia do Icaraí, não foi executado integralmente devido à limitação de recursos por parte do Governo do Estado, responsável pelo financiamento da maior parte da obra.

Até o momento, foram executados três espigões, além da urbanização da avenida Litorânea, com investimento aproximado de R$ 44,32 milhões, sendo 90% oriundos do tesouro estadual e 10% do municipal. O orçamento total para a execução completa do projeto está estimado em cerca de R$ 174 milhões.

Atualmente, conforme a gestão municipal, não há novo cronograma definido para a retomada das obras, uma vez que ainda não há confirmação de novos repasses financeiros. A Prefeitura segue em diálogo com o Governo do Estado para viabilizar a continuidade do projeto e garantir a proteção da orla.

No momento, não está previsto plano de manutenção específico para os espigões ou para o enrocamento já existente.

Como alternativa futura, a Prefeitura estuda a possibilidade de realizar uma obra de “engorda” da faixa de areia nas praias do município, semelhante à intervenção realizada na Beira Mar, em Fortaleza.

A gestão explica que a proposta visa ampliar a faixa de areia para aproximadamente 40 metros, utilizando material retirado do próprio fundo do mar, como forma de preservar o litoral e promover maior segurança à população e aos equipamentos urbanos.

O POVO questionou o Governo do Ceará quanto ao motivo da paralisação e previsão de retomada das obras. Também foi solicitada explicação ao Corpo de Bombeiros quanto as atividades no local. A matéria será atualizada após respostas.

