Desmatamento da Mata Atlântica no Ceará cai 21% em 2024, mas ainda preocupa

Guaramiranga fica na Serra de Baturité, uma das últimas reservas da Mata Atlântica do Nordeste / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em 2024, o Ceará teve uma queda de 21% no desmatamento da Mata Atlântica. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 12, pela Fundação SOS Mata Atlântica, com base no Sistema de Alerta de Desmatamento, no último ano foram desmatados 1.761 hectares, ante 2.242 hectares registrados em 2023. A redução recente, contudo, ainda não compensou o aumento expressivo entre 2022 e 2023, quando o desmatamento subiu cerca de 142%, passando de 927 hectares em 2022 para 2.242 hectares no ano seguinte.

LEIA TAMBÉM | Meio Ambiente: O que estamos fazendo com nossas cidades e nosso planeta?

De acordo com Luís Fernando Guedes Pinto, diretor-executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, mesmo com a redução, o número de 1.761 hectares desmatados no Ceará ainda é preocupante. “É uma área significativa de Mata Atlântica perdida. O Ceará tem poucas áreas de Mata Atlântica, considerando que a Caatinga é o principal bioma do estado, mas a Mata Atlântica ainda tem um valor imenso. Esse é um sinal de que a perda de áreas de regeneração continua e precisa ser controlada”, comenta. Conforme o levantamento, entre as principais causas desse desmatamento estão a agricultura, responsável por 1.572 hectares, o que representa cerca de 89,3% do total; seguida pela aquicultura [criação de organismos aquáticos], com 120 hectares (6,8%); e a expansão urbana, que causou o desmate de 65 hectares (3,7%).

> Ceará 2022: 927 hectares

2023: 2.242 hectares

2024: 1.761 hectares > Brasil 2022: 74.697 hectares

2023: 82.531 hectares

2024: 71.109 hectares Fonte: Sistema de Alerta de Desmatamento, Fundação SOS Mata Atlântica.