Casos de corte de árvores em perigo registram queda de 70,17% em 2025

Com 105 atendimentos classificados como “corte de árvore em perigo” de janeiro a abril de 2025, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) registrou uma redução de 70,17% em comparação ao mesmo período em 2024. Ano passado, o número foi de 352 casos.

No total, 633 ocorrências relacionadas ao corte de árvores em situações preventivas e emergenciais foram registradas. O corte de árvores em perigo no Estado representou 16,59%, com a liderança de Fortaleza, apresentando 47 circunstâncias.