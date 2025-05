Programa Fortaleza Sem Fome será lançado em julho, diz Evandro

Entrega das certificações do curso de panificação social, com a presença de autoridades, como Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana / Crédito: FERNANDA BARROS

O programa Fortaleza Sem Fome será lançado em julho próximo, segundo informou o prefeito Evandro Leitão (PT) nesta segunda-feira, 26, em cerimônia de certificação do curso de panificação social Amor na Massa, do Ceará Sem Fome. Participou do evento a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja. Leia também: Nunca houve uma primeira-dama como Janja

Realizado no Centro de Eventos, na Capital, o momento celebrou a entrega dos certificados de 30 turmas concludentes da formação, que busca dar autonomia financeira aos beneficiários. Entre os representantes políticos, além da primeira-dama do Brasil e do prefeito da Capital também se fizeram presentes na cerimônia autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Estado, Elmano de Freitas, e a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas. Antes da entrega dos certificados, Janja recebeu no palco a placa de Embaixadora do Ceará sem Fome, programa que acontece dentro do eixo +Qualificação da política estadual. FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-05-2025: Visita da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, ao Ceará. Na ocasião, há a entrega das certificações do curso de panficação social, com a presença de autoridades, como Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Na ocasião ela agradeceu o título e elogiou o programa. "Aqui estão mulheres e homens que seguem batalhando para melhorar suas vidas e de suas famílias, pessoas que se dedicaram, que colocaram em cada aprendizado muito amor na massa, e que agora se transformará (...) em renda", disse. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também elogiou o programa e informou em seu discurso que a Prefeitura irá se associar aos Governos Estadual e Federal para lançar o "Fortaleza sem Fome". Segundo informou, o programa vai contemplar "aqueles que muitas vezes não são vistos, com ações concretas tirando essas pessoas da invisibilidade e dando assistência na intervenção".

Prefeito destacou que lançamento vai acontecer "no meio deste ano". Procurada pelo O POVO, a assessoria da Prefeitura confirmou que evento ocorre em julho e disse que projeto será complementar ao Ceará Sem Fome. Entre ações realizadas, programa deve permitir a distribuição de refeições noturnas nas mesmas estruturas das cozinhas comunitárias que hoje funcionam pela política estadual. Ceará Sem Fome: curso de panificação forma mais de 430 pessoas Além dos centros de refeição, o Ceará Sem Fome atua com cursos de capacitação de famílias carentes, como o de panificação social. Mais de 430 pessoas participaram das 30 turmas concludentes da formação, que receberam o certificado hoje.

O ministro da Educação, Camilo Santana, usou seu discurso para parabenizar o programa: "É importante também dar qualificação, independência as mulheres cearenses, as mulheres brasileiras, (para elas) terem sua fonte de renda, dignidade", disse. A primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, que atua como presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome, falou sobre a importância da cerimônia. "A gente não está só dando um papel no certificado de um curso, que é especialmente um curso de gastronomia (...) A gente celebra a força de quem decidiu acreditar em si mesmo, de quem investiu tempo, dedicação e carinho para transformar vidas, começando por sua própria vida."