Comissão aprova adicional a professores de alunos com deficiência

Professores da rede pública que trabalham com alunos com deficiência podem ganhar um reforço no salário, caso avance no Congresso o Projeto de Lei 4622/25, aprovado nesta semana pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. A proposta cria o Adicional Nacional de Inclusão Educacional (Anie), uma remuneração extra para docentes envolvidos diretamente no processo de inclusão.



Quanto os professores podem receber

O texto define percentuais mínimos a serem pagos sobre o salário básico, mas apesar das definições, Estados e municípios poderão adotar valores superiores.

O projeto prevê que os percentuais mínimos são: 12% para atividades gerais de inclusão;

15% para atuação direta no AEE. Para receber o adicional, o professor deverá comprovar formação específica, como licenciatura, especialização ou capacitação voltada ao atendimento de alunos com deficiência.