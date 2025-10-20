Ceará é o estado do NE que mais empregou pessoas com deficiência em 2024, diz Governo

Premiação do selo Empresa Completa, do Governo do Estado do Ceará, a empresas que mais contratam PcD / Crédito: FERNANDA BARROS

Um total de 952 pessoas deficiência (PcD) foi contratada por empresas no Ceará por meio do sistema público de emprego em 2024. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria do Trabalho (SET), o número de contratações desse porte foi o maior entre os estados do Nordeste. Leia também | Sete bairros de Fortaleza concentram mais de 1.100 terrenos abandonados



Dados foram expostos nesta segunda-feira, 20, durante a entrega do selo “Empresa Completa, Empresa que Inclui”. Na cerimônia, realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, o Governo do Estado homenageou 15 organizações que mais inseriram esse grupo em seus quadros de funcionários. Premiação do selo Empresa Completa, do Governo do Estado do Ceará, a empresas que mais contratam pessoas PcD. A cerimônia foi realizada no Palácio da Abolição Crédito: FERNANDA BARROS Foram homenageados neste ano os empreendimentos: Assai Atacadista, Coopershoes Calçados, Dakota Nordeste, Colégio Christus, Sesc, Colégio Antares, Pinheiro Supermercado, Ecofor Ambiental, Cocalqui, Sapataria Nova, Fribal, Oto Santos Dumont, Farmace, Unifametro e Teclav. Presente na ocasião, a vice-governadora Jade Romero destacou a importância de reconhecer as empresas que "têm feito para além do seu papel", garantindo a inclusão e "fortalecendo a sociedade".

"Quando nós estamos juntos, nós somos imparáveis, quando nós trabalhamos juntos, nós conseguimos caminhar e fazer ainda mais. E hoje (estamos celebrando) não só essas 15 empresas, que foram as empresas que mais incluíram e empregaram pessoas com deficiência, mas que o estado do Ceará é o estado do Nordeste que mais inclui", frisou a gestora durante discurso realizado na ocasião. De acordo com o titular da Secretaria do Trabalho (SET), Vladyson Viana, que também esteve na cerimônia, o Ceará empregou, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), quase mil PcD no ano passado. "Isso coloca o Ceará como o estado do Nordeste que mais incluiu PcD a partir do sistema público de emprego (...) E o nosso esforço aqui é construir um círculo virtuoso (...) É criar um movimento positivo, de inserção, de inclusão, a partir desse sentimento de que esse trabalhador pode sim e contribui muito com a economia cearense, e também com os resultados dessas empresas", destacou.

Conforme Governo do Ceará, o Estado é o terceiro no ranking nacional quanto ao número de pessoas deficientes empregadas no ano passado, mas não chegou a informar sobre os dois primeiros. Já em 2023 e 2024, no geral, foram 2.567 trabalhadores que receberam uma oportunidade de emprego no Estado. Inclusão Em sua 14° edição, o selo “Empresa Completa, Empresa que Inclui” é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do IDT e da SET. A cerimônia desta segunda-feira, 20, reuniu trabalhadores PcD, como Glemison Sinarega, 33, que há oito anos trabalha como atendente de balcão no Pinheiro Supermercado. Para o profissional, que tem microcefalia, a oportunidade de trabalho o ajudou a se sentir incorporado à sociedade: "Eu me sinto mais incluído no sistema, mais pertencente ao sistema".