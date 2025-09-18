Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival une artistas com deficiência em programação gratuita

Estreia neste domingo, 21, o Festival Conexão Def em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Em sua primeira edição, o Festival Conexão Def entra na agenda cultural de Fortaleza neste fim de semana. O evento ocorre no domingo, 21, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A programação gratuita inicia a partir das 10 horas na Estação das Artes.

Com uma feira criativa disponível do início ao fim, a primeira edição do festival destaca artistas e artesãos com deficiência. A primeira atração do evento é a oficina IlustraLab Kids, de letras criativas, ministrada por Samuel Vagner e voltada para o público infantil explorar a técnica de lettering com tintas, canetas e giz de cera.

Simultaneamente à oficina, ocorre o "Slam Mãos Quentes", uma competição com batalhas de poesia em Libras, com a professora e tradutora de Libras Lyvia Cruz. O artista de rua e cadeirante acrobata Eduardo Show da Vida também leva ao Festival Conexão Def um espetáculo circense.

Na sequência, a montagem “A Ópera do Malandro: em construção” é apresentada pelo Grupo de Teatro Olho Mágico. Para finalizar a programação, o músico de samba e pagode Bosco Defar leva ao equipamento o show “Influências".

Confira a programação completa

  • 10h às 15 horas - Feira Criativa, com MG Artes, Gabi Motta, Grupo CRisE e Painépou
  • 10h às 13 horas - Oficina de Letras Criativas, com Samuel Vagner
  • 10h às 12h30min - Slam Mãos Quentes, com Lyvia Cruz
  • 12h30 às 13 horas - Espetáculo Circense, com Eduardo Show da Vida
  • 13h10 às 13h30min - Espetáculo “A Ópera do Malandro: em construção”, com Grupo de Teatro Olho Mágico
  • 13h30 às 15 horas - Show “Influências", com Bosco Defar

Festival Conexão DEF

  • Quando: domingo, 21, das 10h às 15 horas
  • Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito
  • Instagram: @estacaodasartes.ce 

