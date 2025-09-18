Festival une artistas com deficiência em programação gratuita

Estreia neste domingo, 21, o Festival Conexão Def em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

Em sua primeira edição, o Festival Conexão Def entra na agenda cultural de Fortaleza neste fim de semana. O evento ocorre no domingo, 21, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência . A programação gratuita inicia a partir das 10 horas na Estação das Artes.

Com uma feira criativa disponível do início ao fim, a primeira edição do festival destaca artistas e artesãos com deficiência. A primeira atração do evento é a oficina IlustraLab Kids, de letras criativas, ministrada por Samuel Vagner e voltada para o público infantil explorar a técnica de lettering com tintas, canetas e giz de cera.

Leia mais Onde está a arte acessível? Pessoas com deficiência demandam melhorias

Sobre o assunto Onde está a arte acessível? Pessoas com deficiência demandam melhorias

Simultaneamente à oficina, ocorre o "Slam Mãos Quentes", uma competição com batalhas de poesia em Libras, com a professora e tradutora de Libras Lyvia Cruz. O artista de rua e cadeirante acrobata Eduardo Show da Vida também leva ao Festival Conexão Def um espetáculo circense.

Na sequência, a montagem “A Ópera do Malandro: em construção” é apresentada pelo Grupo de Teatro Olho Mágico. Para finalizar a programação, o músico de samba e pagode Bosco Defar leva ao equipamento o show “Influências".