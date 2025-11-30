Hoje é Dia: Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco
Iniciamos esta semana falando da mobilização mais importante do mês. O Dezembro Vermelho começa no dia 1º, com o Dia Mundial de Combate à Aids. A campanha mundial de prevenção e controle da doença é celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo. A efeméride recebe amplo destaque dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) todos os anos, como nesta reportagem da Morte do poeta português Fernando Pessoa (90 anos) Morte do cantor, compositor, poeta e violonista fluminese Angenor de Oliveira, o Cartola (45 anos) Nascimento do ex-futebolista, ex-técnico e comentarista paulista Muricy Ramalho (70 anos) Assinatura do tratado Declaração do Iguaçu, realizado em Foz do Iguaçu, entre o Brasil e Argentina (40 anos) - lançamento da ideia da integração econômica e política do Cone Sul. Este acordo serviu deu origem a um processo que levaria ao estabelecimento do Mercosul Aniversário do Cruzeiro (66 anos) - região administrativa do Distrito Federal Morte do ator e dublador paulista Mário Ribeiro Vilela (20 anos) - foi o dublador oficial de Édgar Vivar no Brasil, que entre diversos personagens interpretava o Seu Barriga e Nhonho do seriado Chaves, personagens de maior destaque que Vilela dublou Construção do Eurotúnel (35 anos) - encontro de dois túneis de 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha num crossover (passagens que permitem trens passar de um túnel a outro). Tornou possível caminhar em terra seca da Inglaterra à Europa pela primeira vez desde o fim da última glaciação, mais de 13 mil anos atrás Rosa Louise McCauley, mais conhecida por Rosa Parks, tornou-se conhecida por ter-se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista (70 anos) Tenista brasileiro Gustavo Kuerten atinge pela primeira vez o posto de nº 1 do mundo no tênis profissional da ATP (25 anos) Dia Mundial de Combate à Aids - comemoração internacional que conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Está mencionada na Resolução A/RES/43/15, de 27 de outubro de 1988, da 38ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em prol da prevenção e controle da Aids, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo Estreia da Série Clássicos do Ouvinte, na MEC FM (18 anos) Primeira transmissão da TV Brasil (18 anos) Morte do saxofonista, trompetista e compositor pernambucano Levino Ferreira (135 anos) Nascimento do imperador fluminense Pedro II (200 anos) - o segundo e último monarca do Império do Brasil Dia Internacional da Abolição da Escravidão - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 50/167, de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 2 de dezembro de 1949, que então adotou a "Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem" Dia Nacional do Samba Dia Nacional da Astronomia Criação do Manifesto Republicano (155 anos) - declaração publicada pelos membros dissidentes do Partido Liberal (luzias), liderados por Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha Marinho (mestre maçônico do Grande Oriente). Ambos haviam decidido formar um Clube Republicano no Rio de Janeiro, com o ideário de derrubada da Monarquia e o estabelecimento da República Federativa no país. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3, de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do "Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência", que foi criado em 3 de dezembro de 1982, em outra assembleia da ONU Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria Morte do cantor, compositor, radialista e cineasta gaúcho Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, Rei do Disco (40 anos) - é o artista que mais vendeu no Brasil, tendo vendido mais de 190 milhões de discos. Considerado pelos gaúchos um ícone da música tradicionalista de seu estado e também considerado o rei da música regionalista Morte do compositor fluminense Paulo Barbosa (70 anos) Nascimento do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (120 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) Decreto de Dom João cria, no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras (215 anos) Privatização da Companhia Energética de Brasília, a CEB (5 anos) Morte da atriz e cantora fluminense Marília Pêra (10 anos) Desaparecimento do Vôo 19 - esquadrilha de cinco aviões Grumman TBF Avenger - no Triângulo das Bermudas, em um dos mistérios da aviação mais famosos da história (80 anos) Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212, de 17 de dezembro de 1985 Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002, no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo, para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583, de 28 de novembro de 2007. Tem como finalidade marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, por iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira Zilda Arns Neumann, com o apoio do então arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo Nascimento do escritor, diretor, dramaturgo e ator fluminense Sérgio Fonta (75 anos) Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres - comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20, de junho de 2007 Dia Nacional do Extensionista Rural *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
