Após Bolsonaro preso, Lula lembra que rejeitou usar tornozeleira

Após prisão de Bolsonaro, Lula lembra que rejeitou usar tornozeleira: "Não era pombo-correio"O presidente afirmou que não trocava a dignidade pela própria liberdade e lembrou do período em que ficou preso
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou nesta quarta-feira, 3, o período em que esteve preso, entre abril de 2018 e os últimos meses de 2019. O petista lembrou que se negou a sair do Brasil, ir até uma embaixada e ou até mesmo a possibilidade de liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. Lula cumpre agendas em Fortaleza, a fala ocorreu no Centro de Eventos.
"Eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido pra uma embaixada, mas eu sou tinhoso. Eu fui para a Polícia Federal, fiquei 580 dias lá, vieram me oferecer um acordo pra sair com tornozeleira, eu falei que não era pombo-correio e eu não queria tornozeleira. Eu não trocava a minha liberdade pela minha dignidade, eu vou sair inocente e cá estou eu, pela terceira vez, presidente da República deste País, graças a vocês", afirmou o petista.
As declarações ocorrem dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser preso, definitivamente, na esteira de julgamento por trama golpista em 2022. Antes da prisão, Bolsonaro passou meses em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Bolsonaro chegou a tentar violar a tornozeleira eletrônica usando uma solda de ferro quente.
Além disso, as falas de Lula soam como um recado indireto ao núcleo duro do bolsonarismo. Um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), está nos Estados Unidos há meses, sem previsão de retornar ao País. Ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo.
Outro bolsonarista, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), viajou para os Estados Unidos mesmo com proibição da Justiça e é considerado foragido. Ramagem foi condenado por atuação no núcleo crucial na trama golpista.
Lula: "Quem tem causa não envelhece"
Ainda durante a agenda no Ceará, o presidente Lula rebateu críticas sobre sua idade - o petista completou 80 anos em outubro de 2025 - e a intenção de disputar novamente uma eleição presidencial. Lula disse que só envelhece quem não tem causa para lutar, em mais uma sinalização de que deve ser candidato à reeleição em 2026.
"As pessoas perguntam, 'você não está velho?' Não, os anos passam, mas eu não estou velho, porque quem tem uma causa não envelhece. A velhice é a falta de motivação na cabeça das pessoas e eu tenho motivação, eu quero esse povo brasileiro vivendo bem, comendo bem, estudando bem, tendo acesso a cultura", declarou.