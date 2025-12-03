Após Bolsonaro preso, Lula lembra que rejeitou usar tornozeleira

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Centro de Eventos em Fortaleza no Ceará, para entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou nesta quarta-feira, 3, o período em que esteve preso, entre abril de 2018 e os últimos meses de 2019. O petista lembrou que se negou a sair do Brasil, ir até uma embaixada e ou até mesmo a possibilidade de liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. Lula cumpre agendas em Fortaleza, a fala ocorreu no Centro de Eventos.

"Eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido pra uma embaixada, mas eu sou tinhoso. Eu fui para a Polícia Federal, fiquei 580 dias lá, vieram me oferecer um acordo pra sair com tornozeleira, eu falei que não era pombo-correio e eu não queria tornozeleira. Eu não trocava a minha liberdade pela minha dignidade, eu vou sair inocente e cá estou eu, pela terceira vez, presidente da República deste País, graças a vocês", afirmou o petista.