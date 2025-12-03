Quais benefícios PcDs têm direito no Brasil?

Frequentemente associadas somente à deficiência física, pessoas vivem com diversas formas de deficiências e leis garantem direitos a essa população; conheça / Crédito: Jannoon028/Freepik

Criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1992, o dia 3 de dezembro marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data surgiu como uma forma de promover uma conscientização, inclusão social e garantir os direitos e o bem-estar de Pessoas com Deficiência (PcDs). Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 7,3% da população com dois anos ou mais. Além de 2,4 milhões de pessoas com autismo. Os tipos de deficiências reconhecidos são:

Física ou motora;

Sensorial, relacionada aos sentidos, como a deficiência visual e auditiva;

Mental;

Intelectual e;

Múltipla Apesar do reconhecimento, pessoas com deficiência seguem sendo alvo de preconceitos, marginalização e falta de acessibilidade. Leia também | Fortaleza é 1ª capital a aderir a plano nacional de direitos de PcD

Para promover uma maior autonomia, proteção e qualidade de vida para esse público, o Governo brasileiro dispõe de diversos benefícios, desde isenções tributárias e prioridade no atendimento até políticas de inclusão social e profissional. Quais os benefícios para PcDs? De acordo com a lei nacional, pessoas com deficiência podem solicitar alguns benefícios, entre ele estão:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência A legislação brasileira prevê dois tipos de aposentadoria específicos para a pessoa com deficiência que tenha contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é voltada aos segurados com deficiência que atingirem a idade mínima exigida, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, independentemente do grau da deficiência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é voltada aos segurados que exercem atividades laborais e que possuem tempo suficiente de contribuição, conforme o grau da deficiência.

Atendimento preferencial O atendimento preferencial para PcDs é um direito garantido pela Lei n.º 10.048/2000 e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ambos preveem o atendimento prioritário em estabelecimentos públicos ou privados, incluindo bancos, mercados, repartições públicas e empresas de serviços públicos. A legislação também inclui o acompanhante como beneficiário e estabelece normas de acessibilidade, como a reserva de assentos em transportes públicos e o atendimento diferenciado em serviços.

Benefício de Prestação Continuada (BPC) O BPC corresponde à garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. Para Pessoa com Deficiência, só se aplica caso a condição lhe cause impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial com efeitos por pelo menos dois anos, de forma que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições aos demais.