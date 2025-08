Ceará celebra os 10 anos da LBI com escuta ativa da população com deficiência

Em comemoração aos 10 anos da criação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) , a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) promoveu, durante o mês de julho, a programação “LBI 10+: uma década de inclusão, um futuro de acessos”. Nos dias 17 e 18, prefeitos, secretários e representantes de diversos órgãos públicos se reuniram para discutir os direitos das pessoas com deficiência e a urgência de políticas públicas mais eficientes .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o encerramento das atividades aconteceu na última quinta-feira, 31, com um evento aberto ao público no auditório da Sedih. A programação contou com a roda de conversa “Nada sobre nós: o que pensam as pessoas com deficiência sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão?”, além de apresentações artísticas e uma feira de empreendedorismo social composta por pessoas com deficiência.

De acordo com o secretário de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Lucas Sampaio, a proposta do evento não é apenas celebrar os avanços da LBI, mas também refletir sobre os desafios que ainda existem para a inclusão efetiva de pessoas com deficiência na sociedade.

“Queremos mostrar que as pessoas com deficiência estão em todos os espaços e podem fazer de tudo. A nossa exposição de artistas está aqui para mostrar isso, com pessoas com deficiência se inserindo no mercado de trabalho”, destacou.