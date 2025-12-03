Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 5 dicas para inclusão no trabalho / Crédito: EdiCase Empreendeer

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, é marcado pela mobilização e conscientização sobre os direitos e o bem-estar desse grupo. Mais do que uma data no calendário, o dia representa uma oportunidade para disseminar informações e orientar sobre como promover conhecimento, acessibilidade, inclusão e pertencimento em diversos espaços, inclusive no ambiente de trabalho. Segundo dados do último censo do IBGE, as pessoas com deficiência representam mais de 7,3% da população brasileira e, pela primeira vez, o levantamento trouxe dados sobre o número de pessoas com autismo no Brasil. Ao todo, foram identificadas cerca de 2,4 milhões de pessoas no espectro autista, com a maior proporção de diagnósticos na faixa etária de 5 a 9 anos, o que acende um alerta sobre acessibilidade, inclusão e o mercado de trabalho do futuro.

Flávia Mentone, CEO e fundadora da Reponto, empresa especializada no recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, destaca que a inclusão no mercado de trabalho não é apenas uma ação de viés social, mas uma obrigação das empresas no Brasil. “A Lei de Cotas no Brasil é um dos principais instrumentos de garantia dos direitos das pessoas com deficiência no país, mas precisamos ir além e pensar no pertencimento desse grupo dentro das empresas”. A especialista em inclusão destaca a importância de implementar práticas e adaptações que tornem a acessibilidade uma realidade nas empresas. Ela apresenta cinco dicas para transformar a cultura organizacional e promover um verdadeiro sentimento de pertencimento nas organizações. Confira! 1. Crie um ambiente inclusivo Esse é o primeiro passo para a verdadeira inclusão. Mais do que infraestrutura, acessibilidade depende também de comportamento, por isso, trabalhe para eliminar preconceitos, estigmas e barreiras invisíveis que impedem a participação plena de pessoas com deficiência. 2. Faça adaptações nos espaços de trabalho A acessibilidade física garante a inclusão por meio de rampas, sinalização adequada, banheiros acessíveis, mesas ajustáveis, circulação livre e equipamentos que permitam que profissionais com diferentes necessidades possam trabalhar com autonomia e segurança.

3. Capacite as lideranças Quando gestores estão preparados, o time se sente seguro para acolher e apoiar. Invista em treinamentos sobre diferentes deficiências, gestão respeitosa e revisão dos requisitos das vagas. Oriente também a equipe quanto aos retornos ágeis aos candidatos e sobre o apoio da área médica na validação de laudos quando necessário. 4. Amplie as práticas de diversidade Incluir pessoas com deficiência não pode ser uma ação isolada ou restrita ao cumprimento da Lei de Cotas. As empresas precisam ampliar políticas de diversidade, garantindo processos seletivos acessíveis, comunicação inclusiva, campanhas educativas e acompanhamento contínuo. Quanto mais estruturada for a cultura de diversidade, mais natural será a inclusão de pessoas com deficiência. 5. Tenha programas internos de desenvolvimento Programas de desenvolvimento, trilhas de carreira, mentoria e acompanhamento individual ajudam a fortalecer autonomia, confiança e evolução profissional. Além de impulsionar talentos, essa prática mostra que a empresa está comprometida com a inclusão e o pertencimento.