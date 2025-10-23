Enel lança projeto com nanotecnologia para combater furto de fios elétricos

Um projeto com nanotecnologia para combater o furto de fios no Estado foi lançado na manhã desta quinta-feira, 23, pela Enel Ceará em parceria com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Em 2024, mais de 138 quilômetros de fiação foi furtada no primeiro semestre do ano.

A medida utiliza uma tinta com nanotecnologia que cria um DNA exclusivo nos cabos de energia, o que permite a identificação do material em casos de furto ou comercialização irregular.

Projeto integra as ações da companhia voltadas à segurança da rede elétrica e à continuidade do fornecimento de energia para à população cearense.

Mais de 161 km de cabos foram furtados no Ceará; Fortaleza lidera ranking

No painel, foi apresentado o balanço de furtos de fios elétricos. Em 2024, um material publicado pelo O POVO divulgou que as prisões por furto de fios na Capital cresceu em 24,8%.

Em comparação ao ano anterior, até setembro deste ano já foram furtados mais 161 km de cabos de energia, em um total de 429 ocorrências. Ações criminosas por furtos de equipamentos da rede elétrica afetaram o fornecimento de energia em mais de 390 mil imóveis no Estado. Dados foram apresentados pela Enel nesta quinta.

