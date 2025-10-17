Fortaleza tem três casos de roubo de fiação em menos de uma semana

Cabos cortados na avenida Santos Dumont / Crédito: Reprodução Via Leitor Whatsapp

Registros de furtos de cabos e fiações de energia foram identificados nesta semana em Fortaleza. Conforme O POVO apurou, prédios residenciais, comércios e semáforos foram afetados pelos saques, que causaram longas interrupções no fornecimento elétrico e transtornos a moradores. O primeiro caso ocorreu na madrugada da terça-feira passada, 13, quando três prédios residenciais localizados na rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota, tiveram o fornecimento de energia interrompido. O problema afetou a rotina de moradores e trabalhadores da região.

De acordo com relatos, o fornecimento só foi restabelecido após mais de 12 horas de apagão, por volta das 14h20min da terça-feira. “Imagina cortar energia de um prédio com pessoas idosas ou que dependem de equipamentos hospitalares. As consequências podem ser sérias”, relatou Moacyr Mondardo, morador de um dos edifícios afetados. Ceará reforça liderança em energia limpa em missão à China | SAIBA MAIS Na noite dessa quinta-feira, 16, a cerca de 200 metros do local anterior, um prédio comercial situado na avenida Santos Dumont, esquina com a Virgílio Távora, também na Aldeota, teve o fornecimento interrompido após novo furto de cabos de energia. Segundo funcionários, até as câmeras de segurança do estabelecimento foram desligadas devido ao roubo.

“Parou tudo: fábrica, empresas, comércio. As pessoas foram mandadas pra casa, porque sem energia não tem como trabalhar”, afirma Maria Antônia, esposa de Moacyr. A Enel Distribuição Ceará informou que o cliente da unidade localizada na avenida Santos Dumont abriu uma solicitação por falta de energia, na manhã desta sexta-feira, 17, às 5h48min. "Uma equipe foi enviada ao local e identificou o furto de um cabo que atende o consumidor. Por se tratar de uma operação complexa, que exige o bloqueio total da avenida Santos Dumont, o serviço foi programado para a noite de hoje", completa em nota.

A empresa também ressaltou que uma equipe especializada já está no local e o fornecimento deve ser normalizado até às 22h30min. Sobre o cliente na rua Maria Tomásia, a distribuidora registrou um solicitação na última terça-feira, 14, às 2h21min. "Ainda na manhã do mesmo dia, uma equipe especializada realizou a instalação de novos cabos, e o fornecimento de energia foi totalmente normalizado às 13h58min", diz o informe. Setor de energia lança manifesto contra novas tarifas para quem produz energia | SAIBA MAIS



Semáforos também foram afetados em outro ponto da cidade Casos registrados na Aldeota e no Bairro de Fátima deixaram moradores e comércios sem energia por mais de 12 horas Crédito: via WhatsApp O POVO O mesmo tipo de ocorrência foi registrado nos cruzamentos das avenidas Luciano Carneiro com Eduardo Girão e com a rua Ministro Joaquim Bastos, no bairro de Fátima, também nesta quinta-feira, 16. Em nota enviada ao O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que as falhas nos semáforos foram provocadas por furtos de cabos.