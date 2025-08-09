Trio suspeito de furto em igreja de Cascavel é preso

Trio suspeito de furto em igreja de Cascavel é presoAs investigações da Polícia Civil prenderam uma mulher e dois homens suspeitos em Fortaleza e no município de Cascavel
Três pessoas suspeitas por furto qualificado a uma igreja no município de Cascavel, 61,96 km de Fortaleza, foram presas em flagrante por investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na última quarta-feira, 6. O trio também é suspeito de associação criminosa e de integrar grupo criminoso.
Entre os suspeitos estão dois homens, sendo um de 31 anos, com antecedentes por roubo, roubo a pessoa e furto qualificado, e outro de 43 anos, que tem passagens por furto qualificado e outros furtos. Ambos foram presos em Cascavel.
Uma mulher de 40 anos também foi presa e é apontada por determinar a ação criminosa. Ela foi capturada na Capital e possui ficha criminal por tráfico de drogas.
Ação criminosa e investigação da PCCE
Conforme a Polícia Civil do Estado, as investigações começaram após equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel e do Departamento de Polícia Metropolitana tomarem conhecimento sobre um furto qualificado ocorrido em uma igreja da região, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado.
A apuração apontou a entrada de dois homens na edificação, os quais furtaram diversos itens.
Posteriormente a captura, os envolvidos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. O trio foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e participação em grupo criminoso.
Os materiais furtados foram recuperados e os suspeitos seguem à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e capturar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.
Denúncia
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br