Trio suspeito de furto em igreja de Cascavel é preso

As investigações da Polícia Civil prenderam uma mulher e dois homens suspeitos em Fortaleza e no município de Cascavel

Três pessoas suspeitas por furto qualificado a uma igreja no município de Cascavel , 61,96 km de Fortaleza , foram presas em flagrante por investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na última quarta-feira, 6. O trio também é suspeito de associação criminosa e de integrar grupo criminoso.

Entre os suspeitos estão dois homens, sendo um de 31 anos, com antecedentes por roubo, roubo a pessoa e furto qualificado, e outro de 43 anos, que tem passagens por furto qualificado e outros furtos. Ambos foram presos em Cascavel.

Uma mulher de 40 anos também foi presa e é apontada por determinar a ação criminosa. Ela foi capturada na Capital e possui ficha criminal por tráfico de drogas.

Ação criminosa e investigação da PCCE

A polícia apontou a entrada de dois homens na igreja, localizada no município de Cascavel Crédito: Reprodução/SSPDS

Conforme a Polícia Civil do Estado, as investigações começaram após equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel e do Departamento de Polícia Metropolitana tomarem conhecimento sobre um furto qualificado ocorrido em uma igreja da região, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado.