Elmano anuncia ampliação de carga horária de professores da educação básica

Elmano anuncia ampliação de carga horária de professores da educação básicaEdital com detalhes da medida será publicado na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial; ampliação contemplará 200 vagas, com início do exercício em 2026
O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou na manhã desta quinta-feira, 23, o lançamento do edital para ampliação da carga horária de professores da educação básica com matrícula de 20 para 40 horas semanais.
LEIA TAMBÉM | 9ª Festa do Mocororó celebra homologação do território Jenipapo-Kanindé
Ao todo, 200 profissionais deverão ser contemplados na ampliação, com início do exercício em 2026. O edital com detalhamento de como funcionará a medida será publicado na edição desta quinta do Diário Oficial do Estado (DOE).
A medida já havia sido anunciada para os docentes em reunião entre o governador, a secretária da Educação, Eliane Estrela e representantes das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), no início deste mês.
O investimento para a ampliação da carga horária será de R$ 13,3 milhões por ano, e terá cronograma elaborado em parceria com o sindicato dos professores do Estado (Apeoc).
LEIA TAMBÉM | Teto da Secretaria da Educação de Chaval desaba com professores dentro do prédio