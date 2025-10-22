Chaval: cerca de 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento

Dos feridos, 13 pessoas, que apresentavam estado de saúde mais grave, foram transferidas para unidades de saúde em outros municípios

A informação é do secretário da Saúde de Chaval, Antônio Edson Melo da Rocha. "Quando soube do acidente, me direcionei até o local e acionei as equipes para dar suporte no hospital. Entrei em contato com cidades vizinhas para dar suporte e enviar ambulâncias de Camocim, Barroquinha, Parnaíba e Martinópole", afirma.

Aproximadamente 30 profissionais da educação saíram feridos no desabamento do teto da Secretaria da Educação de Chaval , no Ceará. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, 22, e não há registro de mortos. Pelo menos 50 profissionais, entre professores, coordenadores e diretores, estavam reunidos no auditório no momento que o teto cedeu.

Ao todo, 13 vítimas foram transferidas para hospitais de Parnaíba, Sobral, Camocim e Barroquinha. As duas primeiras pessoas transferidas estavam em estado grave, com traumatismo craniano. Outras estavam com suspeita de fratura de fêmur. A maioria sofreu pancadas na cabeça devido a queda da estrutura e das telhas.

Outra parte, com escoriações de menor gravidade, permanece no hospital de Chaval.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldiguerri, afirmou que entrou em contato com o prefeito de Chaval, Carlinhos Gomes, e com o prefeito de Granja, que colocou o hospital à disposição das vítimas. As ambulâncias também foram deslocadas.

A Prefeitura de Chaval, por meio de nota, informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação dos professores da rede municipal. "Desde os primeiros momentos do ocorrido, o município de Chaval mobilizou toda a sua estrutura de emergência, tendo convocado todos os servidores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e socorristas, para o atendimento imediato às vítimas", informou.