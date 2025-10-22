Chaval: cerca de 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento

Chaval: cerca de 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamentoDos feridos, 13 pessoas, que apresentavam estado de saúde mais grave, foram transferidas para unidades de saúde em outros municípios
Aproximadamente 30 profissionais da educação saíram feridos no desabamento do teto da Secretaria da Educação de Chaval, no Ceará. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, 22, e não há registro de mortos. Pelo menos 50 profissionais, entre professores, coordenadores e diretores, estavam reunidos no auditório no momento que o teto cedeu.
A informação é do secretário da Saúde de Chaval, Antônio Edson Melo da Rocha. "Quando soube do acidente, me direcionei até o local e acionei as equipes para dar suporte no hospital. Entrei em contato com cidades vizinhas para dar suporte e enviar ambulâncias de Camocim, Barroquinha, Parnaíba e Martinópole", afirma.
Ao todo, 13 vítimas foram transferidas para hospitais de Parnaíba, Sobral, Camocim e Barroquinha. As duas primeiras pessoas transferidas estavam em estado grave, com traumatismo craniano. Outras estavam com suspeita de fratura de fêmur. A maioria sofreu pancadas na cabeça devido a queda da estrutura e das telhas.
Outra parte, com escoriações de menor gravidade, permanece no hospital de Chaval.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldiguerri, afirmou que entrou em contato com o prefeito de Chaval, Carlinhos Gomes, e com o prefeito de Granja, que colocou o hospital à disposição das vítimas. As ambulâncias também foram deslocadas.
A Prefeitura de Chaval, por meio de nota, informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação dos professores da rede municipal. "Desde os primeiros momentos do ocorrido, o município de Chaval mobilizou toda a sua estrutura de emergência, tendo convocado todos os servidores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e socorristas, para o atendimento imediato às vítimas", informou.
O município ainda divulgou que será realizada uma apuração para identificar as causas do acidente com os órgãos competentes.