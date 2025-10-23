Aulas são suspensas após desabamento de teto da Secretaria de Educação de Chaval

￼TETO desabou enquanto profissionais estavam no auditório do prédio / Crédito: Chaval 24 horas/ divulgação

As aulas no município de Chaval, a 397,90 quilômetros de Fortaleza, foram suspensas nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, após desabamento do teto da Secretaria Municipal de Educação. A decisão consta em um decreto municipal publicado ainda na quarta-feira, 22, por meio das redes sociais da Prefeitura. No comunicado, a gestão municipal informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação de professores nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Cerca de 30 profissionais de educação ficaram feridos, sendo dois em estado grave. A maioria sofre escoriações leves.

Leia Mais | Chaval: "A gente escutou o barulho e dois segundos depois desabou", diz testemunha Ao todo, 13 profissionais foram transferidos para hospitais em Sobral, Parnaíba, Camocim e Barroquinha. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral informou, em nota, que deram entrada três pacientes vítimas do desabamento do teto da Secretaria. “Os pacientes estão sendo atendidos pela equipe multiprofissional da instituição, que segue empenhada em prestar toda a assistência necessária. A Santa Casa permanece em alerta e articulada com a rede de emergência para o acolhimento de possíveis novos encaminhamentos relacionados ao ocorrido”, disse a entidade. O governador do Estado, Elmano de Freitas, comentou, por meio das redes sociais, que recebeu a notícia com “tristeza e preocupação”. O gestor afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no salvamento das vítimas.