Ceará: 48 pessoas foram presas em flagrante por furto de energia em quatro meses

Furto de energia é crime com pena de um a oito anos de reclusão. Enel aumentou o número de operações após parceria com a SSPDS

Durante os quatro primeiros meses de 2025, foram 46.550 fiscalizações técnicas e 180 operações especiais. As informações são da Empresa de Energia Elétrica (Enel).

Entre janeiro e abril deste ano, 48 pessoas foram presas em flagrante por furto de energia no Ceará . Conhecida como "gato", as fraudes na rede elétrica chegaram a 11 mil casos neste ano.

Em 2024, entre janeiro a dezembro, foram 38.307 casos de fraude na rede elétrica. A Enel divulgou que foram 155 mil inspeções técnicas e 135 operações especiais, um total de 37 pessoas presas em flagrante.

Os números mostram o aumento nas inspeções e nas prisões, em quatro meses foram 180 operações especiais, sendo que no ano passado, durante todo o ano, foram 135. Esse aumento tem relação com o acordo feito com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Furto de energia é crime com pena de até oito anos de reclusão

O furto de energia é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. A Enel afirma que esse tipo de prática afeta a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população. A empresa cita acidentes causados pelas pessoas que manipulam a rede elétrica de forma indevida.

Prisões em Caririaçu

No dia 18 deste mês um homem e uma mulher foram presos em flagrante por furto de energia elétrica em duas residências de grande porte localizadas no município de Caririaçu, na Região Sul do Ceará.