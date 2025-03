Aulas de Mulungu são suspensas após furto de baterias em sete ônibus escolares; veja vídeo da ação

Informação é da Prefeitura de Mulungu que, por meio de nota publicada nas redes sociais, afirma já ter tomado as providências cabíveis e que as autoridades estão investigando o caso, que ocorreu no sábado, 16.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br