Metanol: Secretaria da Saúde descarta óbito por intoxicação no CE

Secretaria da Saúde descarta óbito decorrente de intoxicação por metanol no CearáLaudos foram divulgados na noite dessa segunda-feira, 6. Outras duas notificações, em Quixeramobim e em Aquiraz, seguem sendo investigadas
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o óbito que estava sendo investigado por ser decorrente de intoxicação por metanol foi descartado. O caso, em São Gonçalo do Amarante, foi o terceiro suspeito registrado pela Sesa desde o sábado, 4.
Laudo foi divulgado na noite dessa segunda-feira, 6.
O primeiro caso suspeito foi registrado em Quixeramobim no sábado, 4; o segundo foi em Caucaia. Ambos os cenários foram descartados.
Outras duas notificações, em Quixeramobim e em Aquiraz, seguem sendo investigadas.
Qual era o caso suspeito em São Gonçalo do Amarante?
O registro em São Gonçalo marcou a primeira investigação de óbito com suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Tratou-se de um homem de 55 anos encontrado morto em casa, com histórico de alcoolismo.
Em entrevista ao O POVO, o secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, informou que não há motivo para pânico. Mesmo assim, população deve estar atenta apenas aos sintomas da intoxicação e ao tempo de duração.
Indisposições gástricas algumas horas após o consumo de bebida continuam sendo consequências normais do consumo de álcool. Em caso de insistência dos sintomas por mais de 12 horas, uma unidade médica deve ser procurada.
“Um caso suspeito precisaria ter pelo menos 12 horas de persistência dos sintomas. Caso contrário, você teria um número muito grande de pacientes que por ter uma sintomatologia compatível com o abuso do álcool normal você confundiria com intoxicação por metanol. É muito importante a temporalidade”, orientou o secretário.
Cerca de 100 doses do antídoto estão disponíveis no Ceará
Aproximadamente 100 doses do antídoto para eventuais intoxicações por metanol em bebidas adulteradas já estão no Ceará desde a madrugada dessa segunda.
A droga é composta por etanol farmacêutico, substância que impede o avanço do metanol no organismo humano. A aplicação é por via intravenosa, em quantidade a depender do quadro do paciente.
Até o momento, foram solicitadas doses somente para os três casos que estavam sob investigação até a noite deste domingo, 5.
As ampolas de antídoto estão armazenadas na Secretaria da Saúde. O uso só é feito em caso de confirmação, sendo enviado diretamente para o hospital onde o solicitante está internado.
Brasil registra 225 casos notificados
Diante desse cenário, o Brasil já acumula 225 casos notificados de intoxicação por metanol, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de domingo, 5. Dentre esses, 16 foram confirmados e 209 seguem em investigação.
O estado com maior número de notificações é São Paulo, com 14 confirmados e 178 em investigação. Ao todo, são 13 estados com casos notificados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Territórios como a Bahia e o Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.
Treze óbitos seguem em investigação no Brasil
- São Paulo: 2 casos de óbito confirmados e sete casos em investigação;
- Pernambuco: 3 casos de óbito em investigação;
- Mato Grosso do Sul: 1 caso de óbito em investigação;
- Paraíba: 1 caso de óbito em investigação.