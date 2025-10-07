Metanol: Secretaria da Saúde descarta óbito por intoxicação no CE

Efeitos do metanol no corpo / Crédito: Luciana Pimenta

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o óbito que estava sendo investigado por ser decorrente de intoxicação por metanol foi descartado. O caso, em São Gonçalo do Amarante, foi o terceiro suspeito registrado pela Sesa desde o sábado, 4. Laudo foi divulgado na noite dessa segunda-feira, 6.

Em entrevista ao O POVO, o secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, informou que não há motivo para pânico. Mesmo assim, população deve estar atenta apenas aos sintomas da intoxicação e ao tempo de duração. Indisposições gástricas algumas horas após o consumo de bebida continuam sendo consequências normais do consumo de álcool. Em caso de insistência dos sintomas por mais de 12 horas, uma unidade médica deve ser procurada. “Um caso suspeito precisaria ter pelo menos 12 horas de persistência dos sintomas. Caso contrário, você teria um número muito grande de pacientes que por ter uma sintomatologia compatível com o abuso do álcool normal você confundiria com intoxicação por metanol. É muito importante a temporalidade”, orientou o secretário.

Cerca de 100 doses do antídoto estão disponíveis no Ceará Aproximadamente 100 doses do antídoto para eventuais intoxicações por metanol em bebidas adulteradas já estão no Ceará desde a madrugada dessa segunda. A droga é composta por etanol farmacêutico, substância que impede o avanço do metanol no organismo humano. A aplicação é por via intravenosa, em quantidade a depender do quadro do paciente. Até o momento, foram solicitadas doses somente para os três casos que estavam sob investigação até a noite deste domingo, 5.