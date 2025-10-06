Novo Comitê Municipal de Prevenção a Violência toma posse em Fortaleza

Fortaleza, CE, BR 25.10.06 -Posse do Comitê Deliberativo Municipal de Preveção à Violência de Fortaleza (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Tomou posse, na tarde desta segunda-feira, 6, o novo Comitê Deliberativo Municipal de Prevenção a Violência de Fortaleza. Iniciativa busca reunir gestores municipais, autoridades judiciárias e autores da segurança estadual para ações articuladas de enfrentamento a problemáticas do tipo na Cidade.

Evento ocorreu no Cuca Barra do Ceará, na Capital, e contou com a participação de nomes como a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, representantes da Justiça, entre outros. Projeto é uma ação do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), do Governo do Estado. Além de Fortaleza, também possuem comitês municipais as cidades de: Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Sobral, Itapipoca, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Conforme a vice-governadora Jade Romero (MDB), as dez cidades foram escolhidas por juntas reunirem 52% do crimes letais intencionais do Estado. Nesse sentido, o comitê funciona como um espaço onde municípios podem, com entes do judiciário e da segurança, executar ações para reduzir índices. "Essas ações de prevenção estão ligadas a qualificação profissional, a equipamentos para as nossas crianças, para os nossos jovens (..) A urbanização, a iluminação pública", destaca a gestora.

Evandro Leitão é o presidente do comitê instalado em Fortaleza e assinou o termo de posse durante a cerimônia de hoje. Na ocasião, ele falou que a segurança pública tem sido um desafio nacional, em razão do avanço do crime organizado, destacando a importância do trabalho integrado. "Nós sabemos que as organizações criminosas se estabeleceram em todo o País, com ramificações muitas vezes internacionais, e é importante que nós possamos nos unir, nos integrar (...) A gente também tem que ter a compreensão de que precisamos melhorar muito os números (de segurança)", disse o gestor. Roberto Sá, secretário da Segurança Pública do Ceará, também destacou o trabalho integrado entre diversos entes públicos como um dos pontos fortes do Comitê.

"Quanto mais a área de segurança pública e as áreas preventivas do próprio Estado, da União, e, principalmente, dos municípios, caminharem juntas, melhor será para a população", pontuou. Além da Prefeitura, fazem parte do colegiado órgãos como a Defensoria Pública do Estado (DPCE), o Ministério Público estadual (MPCE), o Tribunal de Justiça (TJCE), a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Polícia Militar (PMCE), entre outros. Comitê será responsável por coordenar e acompanhar as ações previstas no Plano Municipal de Prevenção à Violência, que foi validado em reunião realizada após cerimônia. Colegiado deve discutir e deliberar ações, buscando alcançar metas metas municipais e estaduais de segurança.