Estudo sobre nível de regeneração da Floresta do Aeroporto será realizado, diz promotor

￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um estudo sobre o estágio de regeneração no qual a Floresta do Aeroporto se encontrava antes de ser desmatada pela empresa Aerotrópolis Empreendimentos S.A será realizado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pelos órgãos ambientais. De acordo com o promotor Fábio Ottoni, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente (Caomace) do MPCE, um trabalho pericial será realizado pelos órgãos para identificar o nível de regeneração dos 40 hectares suprimidos pela empresa.

Ottoni explica que essa questão ainda é controversa. A Aerotrópolis defende que a área era antropizada, já biólogos e ativistas afirmam que a mata tinha passado por uma regeneração natural ao longo das últimas décadas. LEIA | Derrubada da Floresta do Aeroporto ocorreu antes de fim da avaliação do Ibama “Aquilo ali já foi uma área que tinha sido utilizada pela força aérea. Você precisa fazer uma classificação e existem critérios para isso. A partir do estágio de regeneração, você tem mais ou menos restrições na supressão. É um trabalho de investigação, pericial mesmo, para identificar a partir dos elementos que você tem hoje [após o desmatamento] em que estágio ela estava e como poderia ter sido feita a supressão”, afirmou. Outro questionamento levantado diz respeito a possível presença de um corpo hídrico na área desmatada. “Na versão da empresa não existe, apenas uma água acumulada. Os biólogos e geógrafos precisam fazer um estudo, até mesmo histórico, de análise de mapas e cartografias antigas para ver os recursos hídricos da região”, explica.

MP recebe empresa responsável por supressão, órgãos públicos e acadêmicos A entrevista com o promotor foi concedida após reunião entre representantes da empresa Aerotrópolis Empreendimentos S.A. e de diversos órgãos públicos realizada na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza nesta segunda-feira, 6. O momento não foi aberto à imprensa. Estiveram presentes advogados da empresa, membros da Superintendência de Meio Ambiente do Ceará (Semace), da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre outros. “Esse tipo de momento é importante para que todos os órgãos possam juntar elementos e solicitar estudos complementares, como eles vêm fazendo, para que a gente possa chegar a uma conclusão”, disse.