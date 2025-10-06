Fortaleza inaugura novo espaço de acolhimento à população LGBTQIA+Centro de Referência Janaína Dutra passa a funcionar no Centro da Capital
Com objetivo de oferecer atendimento especializado e acolhimento integral à população LGBTQIA+ em Fortaleza, foi inaugurado nesta segunda-feira, 6, o novo Centro de Referência LGBTQIA+ Janaína Dutra, instalado na rua Jaime Benévolo, 21, no bairro Centro.
A nova sede do equipamento, localizada próximo ao Terminal Sagrado Coração de Jesus, ao lado do Parque das Crianças, funcionará em rede com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, a fim de fortalecer o cuidado e a cidadania da comunidade LGBTQIA+.
O espaço contará com equipe formada por assistente social, psicólogo e advogado, além de oferecer acolhimento a vítimas de violência e discriminação, encaminhamento jurídico e suporte psicossocial.
Autoridades e movimentos presentes
Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o coordenador especial de Diversidade Sexual da Prefeitura, Narciso Júnior, a secretária da Diversidade do Estado, Mitchelle Meira, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Maria Iraneide Moura Silva, além de associações e coletivos LGBTQIA+ que atuam na Capital. O TRE doou móveis e computadores para o equipamento.
O prefeito destacou o compromisso da gestão com o programa Fortaleza Inclusiva, criado para ampliar políticas públicas voltadas a populações vulneráveis: "Nós queríamos verdadeiramente uma cidade inclusiva. A gente não pode pensar uma cidade inclusiva se não for uma cidade acolhendo e respeitando todos os segmentos”.
Evandro Leitão ressaltou a necessidade de transformar discursos em práticas concretas para combater desigualdades sociais.
Homenagem a Janaína Dutra
O equipamento presta homenagem à memória de Janaína Dutra, primeira travesti a obter carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Cearense de Canindé, a 118,60 km de Fortaleza, sua luta é reconhecida nacionalmente por sua atuação em defesa dos direitos LGBTQIA+. Ela faleceu em 2004, vítima de um câncer de pulmão.
Reestruturação e ampliação dos serviços
Ivna Costa, atual coordenadora do Centro de Referência, explica que o equipamento existe há dez anos e a nova localização representa uma reestruturação do serviço para oferecer mais qualidade e acesso aos direitos, como saúde e empregabilidade.
O centro disponibiliza um conjunto de serviços especializados, apoio e consultoria para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, violação de direitos ou omissão. Entre os atendimentos estão: jurídico, social e psicológico.
O novo prédio conta com salas equipadas e equipe multidisciplinar completa. Além do acolhimento, também será foco do espaço a educação social e o combate à LGBTfobia, promovendo ações de conscientização para desconstruir práticas discriminatórias.
“Esperamos alcançar todo o município de Fortaleza, descentralizando o serviço e ampliando o atendimento social e jurídico”, destacou Ivna, reforçando a missão do espaço.
Ela acrescenta que o Centro tem ainda papel consultivo, participando da formulação de políticas públicas municipais voltadas à comunidade LGBTQIA+: “Toda política pública municipal voltada para a população LGBTQIA+ passa por nós, para garantir que seja construída e executada da melhor forma”.
Apoio de coletivos e fortalecimento de parcerias
Coletivos, ONGs e associações estiveram presentes na solenidade de inauguração e reforçaram a parceria da Prefeitura com as demandas da comunidade LGBTQIA+, destacando o auxílio que o novo espaço pode oferecer às pessoas que necessitam de assistência.
“Esse centro me acolheu, acolheu a mim e toda a minha família. Então, para mim, tem um imenso valor — e não só para a minha família, mas para todas as famílias que precisam de acolhimento, atendimento psicológico e serem tratadas como pessoas”, disse Gioconda Aguiar, presidente da Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará (Cearamor), rede de apoio que oferece acolhimento, orientação e fortalecimento dos laços familiares por meio do amor incondicional.
Para Gioconda, é de extrema importância dar continuidade ao funcionamento do centro e ampliar as parcerias entre ONGs e coletivos no combate à LGBTfobia e na promoção da união.
O novo local foi escolhido por abrigar outros equipamentos municipais, formando uma rede que se conecta diretamente com os usuários do Centro de Referência.
“Estar no mesmo prédio facilita parcerias e encaminhamentos”, destacou o coordenador especial de Diversidade Sexual de Fortaleza, Narciso Júnior, sobre a integração do espaço com serviços como a Casa do Cidadão, Defensoria Pública, Centro de Referência sobre Drogas e Coordenação da Pessoa com Deficiência do Município de Fortaleza.
“Esse equipamento vem para dizer que nós estamos abertos a acolher a população LGBT, tanto na proteção como na promoção e na defesa dos direitos humanos”, concluiu.
Serviço
Centro de Referência LGBTQIA+ Janaína Dutra
Endereço: rua Jaime Benévolo, 21 - Centro - Fortaleza Ceará