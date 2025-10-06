Incêndio que destruiu quatro ônibus em Aquiraz foi causado por curto-circuito

O fogo começou na parte da frete de um dos veículos e logo se espalhou para os outros três que estavam próximos

Eles eram utilizados para transportar alunos tanto da unidade escolar quanto de outras três instituições da região.

Apos investigação, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu que o incêndio que atingiu quatro ônibus escolares em Aquiraz , na noite da última quarta-feira, 01, ocorreu por causa de uma falha elétrica em um dos veículos. Os ônibus estavam no estacionamento da Escola de Ensino Fundamental Isidoro de Sousa Assunção.

Segundo o laudo, o fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram os outros três coletivos que estavam próximos.

Agora, o documento será enviado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga a situação, por meio da Delegacia de Aquiraz.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Apesar da perda total dos veículos, ninguém ficou ferido. Para garantir a continuidade do transporte escolar, quatro ônibus foram alugados para substituir os veículos queimados