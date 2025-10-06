Incêndio que destruiu quatro ônibus em Aquiraz foi causado por curto-circuito

Incêndio que destruiu quatro ônibus em Aquiraz foi causado por curto-circuitoO fogo começou na parte da frete de um dos veículos e logo se espalhou para os outros três que estavam próximos
Apos investigação, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu que o incêndio que atingiu quatro ônibus escolares em Aquiraz, na noite da última quarta-feira, 01, ocorreu por causa de uma falha elétrica em um dos veículos. Os ônibus estavam no estacionamento da Escola de Ensino Fundamental Isidoro de Sousa Assunção.
Eles eram utilizados para transportar alunos tanto da unidade escolar quanto de outras três instituições da região.
Segundo o laudo, o fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram os outros três coletivos que estavam próximos.
Agora, o documento será enviado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga a situação, por meio da Delegacia de Aquiraz.
O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Apesar da perda total dos veículos, ninguém ficou ferido. Para garantir a continuidade do transporte escolar, quatro ônibus foram alugados para substituir os veículos queimados
