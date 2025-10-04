Metanol: estabelecimentos do Ceará reforçam cuidados

Entre 2015 e 2024, foram registrados apenas 17 casos de apreensão de bebidas adulteradas no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Entre 2015 e 2024, foram registrados apenas 17 casos de apreensão de bebidas adulteradas no Ceará. As informações foram obtidas via Lei de Acesso à Informação, com informações da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), do Governo do Ceará. Nos últimos dias, autoridades de saúde brasileiras alertaram para um aumento atípico de casos de intoxicação por metanol, que pode causar graves problemas de saúde, incluindo cegueira e até morte. A principal causa apontada é o consumo de bebidas alcoólicas destiladas — como cachaça, vodka, tequila, rum e whisky — contaminadas com a substância.

Até esta sexta-feira, 3,11 casos de intoxicação por metanol foram confirmados em todo o País. No Ceará, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), até o momento, não há notificações de casos semelhantes. A preocupação com a comercialização de bebidas contaminadas por metanol tem aumentado entre comerciantes e consumidores. Segundo a Sesa, a fiscalização da produção de bebidas é de responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O POVO entrou em contato com o órgão para obter detalhes sobre operações de fiscalização no Ceará e dados de apreensões, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no Brasil | SAIBA MAIS Já sobre a fiscalização da venda dos produtos, a Sesa informou que as operações cabem a cada município. Em Fortaleza, Agência de Fiscalização (Agefis) disse que “atua de forma rotineira com fiscalização sanitária e consumerista em bares e restaurantes da Capital. Nas ações, são verificadas todas as licenças e autorizações de funcionamento”.

Contudo, conforme a Agência, a exigência da apresentação de nota fiscal da mercadoria, seria de competência dos órgãos de administração fazendária e tributária. “Em razão dos recentes casos de falsificação de bebidas e intoxicação por metanol, a Agefis irá desenvolver um plano para reforçar uma fiscalização mais direcionada aos bares e distribuidoras de bebidas nos próximos dias”. Os dados de apreensões no Ceará, obtidos pela Central de Dados do O POVO via Lei de Acesso à Informação, não permitem responder perguntas essenciais, como quais tipos de bebida (cachaça, uísque, cerveja, etc.), qual o volume total de produtos irregulares retirados de circulação; bem como quais são as marcas que são mais falsificadas no Estado.

Setor de bebidas cobra fiscalização Enquanto isso, representantes do setor de bebidas no Ceará cobram que a fiscalização seja mais eficiente e alcance, de fato, o mercado clandestino. Segundo Morais Neto, vice-presidente do Sindicato dos Bares, Barracas de Praia e Buffets e Similares do Estado do Ceará (Sindirest), embora os órgãos de vigilância sanitária realizem acompanhamento constante aos estabelecimentos, ainda não se observa uma fiscalização específica para bebidas alcoólicas destiladas prontas.

"Quando o produto chega pronto aos restaurantes, nosso trabalho é transformar esse insumo em drinks. Mas o consumidor final não tem acesso direto a essa fiscalização", explica. Ele explica que a falsificação pode ser muito próxima do produto original, dificultando a detecção pelos próprios empresários. "As falsificações ocorrem nos rótulos, lacres e embalagens, enquanto o produto em si geralmente mantém características semelhantes de aroma e coloração. Por isso, fica muito difícil identificar."


