Metanol: dois casos suspeitos de intoxicação no Ceará são descartados

Metanol: dois casos suspeitos de intoxicação no Ceará são descartadosUm terceiro caso ainda está sendo investigado. Os testes foram realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)
Os exames dos dois primeiros pacientes internados sob suspeita de intoxicação por metanol no Ceará, deram negativo. Os testes foram realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), e tiveram o resultado divulgado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) através das redes sociais durante a noite deste domingo, 5.
LEIA TAMBÉM: Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol
Um dos pacientes é natural do município de Quixeramobim e está internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), na mesma cidade. Já o outro foi notificado em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e foi encaminhado para o Hospital Regional da Unimed, na Capital.
Um terceiro caso, notificado na cidade de São Gonçalo do Amarante, está sendo investigado. A atualização foi feita em balanço da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na noite deste domingo.
Leia mais
Através das redes sociais, o chefe do executivo estadual afirmou que doses do antídoto preparado pelo Ministério da Saúde devem chegar ao Ceará nas próximas horas, para tratar de imediato eventuais casos confirmados.
"Sobre essa crise sanitária nacional relativa ao metanol em bebidas, informo aos cearenses que chegarão nas próximas horas as doses do antídoto à substância que solicitamos ao Ministério da Saúde", disse Elmano, que também destacou a criação de um grupo de trabalho junto às forças de segurança para investigação de bebidas adulteradas.
"Nossas forças de segurança, em parceria com a Secretaria da Fazenda, estão ampliando a fiscalização do transporte de bebidas, com a finalidade de evitar a circulação de produtos falsificados no Ceará. Carregamentos, inclusive, já foram apreendidos na semana passada e encaminhados para testes na Pefoce", complementou.
Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde também foi enviada pela Sesa aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, com as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e notificação célere aos órgãos responsáveis para o tratamento.
Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?
O caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas.
São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo.
Brasil tem mais de 190 casos notificados
Até a noite do último sábado, 4, o Brasil tinha 181 suspeitas de intoxicação por metanol em investigação. Além desses, 14 foram confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde.
O Estado com mais notificações é São Paulo, com14 confirmações e 148 ainda em análise. Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 2 no Ceará; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.
São Paulo é o único estado com mortes confirmadas até aqui pela substância, com dois óbitos. Outros 11 falecimentos com possível relação ainda estão sendo investigados.
Os dados seguem em atualização pelo Ministério da Saúde.
Bebidas adulteradas: saiba identificar metanol e evitar intoxicação grave
LEIA TAMBÉM: Santa Casa de Fortaleza e Sobral aderem programa do Governo Federal para quitar dívidas