Metanol: dois casos suspeitos de intoxicação no Ceará são descartados

Metanol tem sido detectado em bebidas destiladas no País / Crédito: FÁBIO LIMA

"Sobre essa crise sanitária nacional relativa ao metanol em bebidas, informo aos cearenses que chegarão nas próximas horas as doses do antídoto à substância que solicitamos ao Ministério da Saúde", disse Elmano, que também destacou a criação de um grupo de trabalho junto às forças de segurança para investigação de bebidas adulteradas. "Nossas forças de segurança, em parceria com a Secretaria da Fazenda, estão ampliando a fiscalização do transporte de bebidas, com a finalidade de evitar a circulação de produtos falsificados no Ceará. Carregamentos, inclusive, já foram apreendidos na semana passada e encaminhados para testes na Pefoce", complementou. Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde também foi enviada pela Sesa aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, com as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e notificação célere aos órgãos responsáveis para o tratamento.

Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?

O caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas. São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo. Brasil tem mais de 190 casos notificados

Até a noite do último sábado, 4, o Brasil tinha 181 suspeitas de intoxicação por metanol em investigação. Além desses, 14 foram confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde.