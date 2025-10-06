Metanol: Ceará tem cinco casos notificados; três em investigação

Ceará tem cinco casos notificados / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ceará chegou ao quinto caso suspeito de intoxicação por metanol. O caso foi notificado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira, 6. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), dois casos já foram descartados após resultados negativos. O primeiro, registrado no último sábado, 4, já foi descartado após os exames iniciais negativarem a intoxicação. Um paciente de Caucaia, segundo sob suspeita no Ceará, também testou negativo em exames da Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Outro caso foi registrado em São Gonçalo do Amarante e está em investigação. O registro é a primeira investigação de óbito com suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Um homem de 55 anos encontrado morto em casa, e devido ao histórico de alcoolismo, está sendo submetido a testes para verificar a presença de metanol. LEIA TAMBÉM | Como a intoxicação por metanol afeta a visão? Entenda e saiba sintomas O quarto caso foi de paciente atendido na cidade de Quixeramobim, distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza, sendo o segundo a ser notificado na Cidade. As notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado são monitorados pela Sesa. Segundo a pasta, as ocorrências estão sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares.

A confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição está sendo realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Sesa afirma que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento. A pasta diz que orientou os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.