Metanol: Ceará tem cinco casos notificados; três em investigação

Metanol: Ceará tem cinco casos notificados; três ainda em investigaçãoQuinto caso foi notificado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira, 6
O Ceará chegou ao quinto caso suspeito de intoxicação por metanol. O caso foi notificado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira, 6. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), dois casos já foram descartados após resultados negativos.
O primeiro, registrado no último sábado, 4, já foi descartado após os exames iniciais negativarem a intoxicação. Um paciente de Caucaia, segundo sob suspeita no Ceará, também testou negativo em exames da Perícia Forense do Estado (Pefoce).
Outro caso foi registrado em São Gonçalo do Amarante e está em investigação. O registro é a primeira investigação de óbito com suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Um homem de 55 anos encontrado morto em casa, e devido ao histórico de alcoolismo, está sendo submetido a testes para verificar a presença de metanol.
O quarto caso foi de paciente atendido na cidade de Quixeramobim, distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza, sendo o segundo a ser notificado na Cidade.
As notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado são monitorados pela Sesa. Segundo a pasta, as ocorrências estão sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares.
A confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição está sendo realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
A Sesa afirma que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento.
A pasta diz que orientou os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.
Antídotos para casos de intoxicação por metanol chegam ao Ceará
Os antídotos para eventuais intoxicações por metanol em bebidas adulteradas chegaram ao Ceará durante a madrugada desta segunda-feira, 6. Cerca de 100 doses do antídoto foram enviadas pelo Ministério da Saúde para o Ceará.
O “remédio” é baseado em etanol farmacêutico, substância que impede o avanço do metanol no organismo humano, e é feito de forma intravenosa, em quantidade a depender do quadro do paciente.
Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?
Segundo a Sesa, um caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta embriaguez persistente, desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos), forte dor de cabeça, confusão mental ou alteração visual.
