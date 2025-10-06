Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano sanciona lei que beneficia jovens órfãos da pandemia de Covid-19

O auxílio financeiro é no valor de R$ 500 provenientes do Fundo Mais Infância Ceará, vinculado à Secretaria da Proteção Social
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Tipo Notícia

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) sancionou, nesta segunda-feira, 6, a lei que autoriza o pagamento de um auxílio financeiro no valor de R$ 500, destinado a crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, na qual o governador informou que a decisão será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado.

“Um gesto de humanidade e justiça, oferecendo dignidade e apoio a esses jovens que tiveram perdas irreparáveis, com a desestruturação do núcleo de cuidado e afeto familiar”, escreveu Elmano.

Os recursos virão Fundo Mais Infância Ceará (Femic), vinculado à Secretaria da Proteção Social (SPS). A expectativa é atender crianças e adolescentes de diversas regiões do Estado.

 

