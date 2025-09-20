Foguetórios de facções na Grande Fortaleza: 62 de 68 continuam presos

Na segunda e na terça-feira, integrantes das facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro combinaram queimas generalizadas de fogos de artifícios em diversos pontos da Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De 68 adultos presos por suspeita de participação nos foguetórios convocados por facções criminosas na segunda-feira, 15, e na terça-feira, 16, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 62 permanecerão presos após terem a prisão preventiva decretada em audiências de custódia. No restante dos casos, três suspeitos tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar e outros três tiveram a liberdade restituída mediante cumprimento de medidas cautelares, aponta levantamento exclusivo feito por O POVO.



O Auto de Prisão em Flagrante (APF) mostra que eles foram presos após policiais militares serem acionados, por volta das 19 horas, por moradores, que denunciaram que um grupo composto por cerca de 10 pessoas estava soltando fogos de artifício e atirando para cima na rua A.

Ao chegarem ao local, os PMs foram alvo de fogos lançados pelos criminosos. Os agentes de segurança também disseram que, provavelmente, ainda foram efetuados disparos com armas de fogo — a baixa iluminação do local não permitiu ter a certeza.

Os policiais reagiram e Ryan Juvenal foi atingido. O suspeito foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde está internado. Tanto ele, quanto os outros três presos tiveram a prisão preventiva decretada. O quarteto foi autuado pelo crime de promover organização criminosa, já que seriam integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).



Também houve confronto no bairro Passaré, em Fortaleza. Por volta das 19 horas de terça, PMs receberam a informação de que homens estavam soltando fogos de artifício e fazendo pichações em alusão ao TCP na rua Dom Antônio Lustosa.

Os policiais chegaram a visualizar um homem pichando um muro diante de um carro que estava parado, onde estavam três homens. O grupo tentou fugir ao avistar os PMs e ainda atirou contra os agentes, consta em APF. Os policiais também atiraram, até que três dos homens que estavam no veículo se renderam. No automóvel onde estavam Breno Kevin Guimarães Oliveira, Carlos Alexandre Ribeiro e José Italo de Sousa Batista, foram encontrados 18 rojões intactos, uma lata de tinta spray preta e um isqueiro. O trio teve a prisão preventiva decretada.

