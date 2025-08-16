Chefe de facção pivô de conflito em Fortaleza teria fugido ao RJ

Chefe de facção pivô de conflito no Vicente Pinzón teria fugido para o RJA saída de Ronald Pinto dos Santos, o "Bicho Feio", do CV para a GDE é apontada como a causa de uma disputa que já deixou mais de 10 mortos no bairro
O homem apontado como um dos pivôs do conflito que já causou mais de dez mortes no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, fugiu para o Rio de Janeiro (RJ), de onde está enviando ordens para os seus comandados. É o que uma testemunha, de identidade preservada, afirmou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), conforme consta em uma denúncia ofertada à Justiça nesta quinta-feira, 14, pelo Ministério Público Estadual (MPCE)
A peça acusa João Victor Ribeiro da Silva, o "Vitinho Satanás", de ser um dos participantes da guerra instaurada no bairro entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Ele, que seria integrante do CV, foi preso em 8 de agosto em uma barraca da Praia do Futuro.
João Victor foi um dos 14 “subordinados e pessoas de confiança” de Ronald Pinto dos Santos, o “Bicho Feio” ou “BXF”, listados pela fonte sigilosa em depoimento aos investigadores da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP).
A testemunha afirmou que o conflito teve início quando Ronald foi “decretado” pela facção Guardiões do Estado (GDE), à qual integrava, por “estar ordenando a execução de pessoas no bairro sem autorização da liderança”.
Diante da ameaça, Ronald teria migrado para o CV e fugido para o Rio. Vários de seus comparsas também aderiram à facção criminosa de origem fluminense — João Victor inclusive. Ao analisar o perfil dele no Instagram, os policiais civis do DHPP identificaram indícios que confirmam que João Victor, de fato, havia trocado de facção.
Na denúncia do MPCE consta ainda que, além de "alusões indiretas" e "símbolos presentes em suas postagens", os investigadores encontraram uma publicação feita pelo próprio suspeito em que ele comentava um "salve" da GDE que decretava a sua morte.
"Dentro da nova estrutura hierárquica, JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA passou a exercer função estratégica como subordinado direto de RONALD PINTO DOS SANTOS, atuando simultaneamente como executor de ordens homicidas e responsável pela guarda, movimentação e disponibilização do arsenal bélico da organização", escreveu o MPCE na denúncia.
Em depoimento, João Victor negou as acusações. Ele disse não ser integrante de facção e que trabalha na construção civil, embora, atualmente, esteja desempregado. O suspeito disse conhecer Ronald "apenas de vista" e que não sabe nada da vida dele. Sobre o salve da GDE, ele disse não saber por qual razão ele aparecia como "decretado".
Na denúncia do MPCE contra João Victor, ainda foi colacionado o print de um salve do CV em que a facção diz estar controlando diversas comunidades do Vicente Pinzón, a exemplo do Morro do Bicho Feio, da Lagoa do Coração, do "Conjunto", do Marrocos, da comunidade dos Sem Terra, do Buraco, de Quatro Blocos Auto da Paz e do Castelo Encantado.
Além dos homicídios, a investigação do DHPP menciona que diversos tiroteios e expulsões de moradores estão sendo registrados no bairro desde o final de junho.
Série de homicídios no Vicente Pinzón
No mais recente homicídio registrado no Vicente Pinzón, uma mulher, ainda não identificada formalmente, foi morta na noite dessa sexta-fera, 15, no residencial Alto da Paz. Antes, Maria Aparecida Gomes de Sousa, de 41 anos, foi morta por volta das 17h30min de quarta-feira, 13, na comunidade do Morro das Placas. Dois homens também ficaram feridos na ação.
Dois suspeitos de envolvimento com o crime foram presos: Vinícius Costa Lima, o "Leleu" e Lucas da Silva Lima. Com eles, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu duas pistolas com dois carregadores, dois revólveres e munições.
Na denúncia contra João Victor, o MPCE lista 11 homicídios que teriam sido motivados pela disputa entre CV e GDE no Vicente Pinzón.
"As vítimas identificadas são: Matheus Helton dos Santos, conhecido como 'MT', morto em 29 de junho de 2025; Marcos Felipe Mendes de Sousa, apelidado de 'Playboy', morto em 30 de junho de 2025; Emerson Cristian Duarte Fernandes, morto em 6 de julho de 2025; Lucas Marques de Freitas, morto em 7 de julho de 2025; Jardel Sousa da Silva, morto em 8 de julho de 2025; Mirela Sousa Galvão, morta em 10 de julho de 2025; Francisco Roger Rodrigues, morto em 13 de julho de 2025; Jonatan Chaves Pinto, conhecido como 'Farinha'; Douglas Arthur Araújo Alves, morto em 23 de julho de 2025; Angélica Cabral Ferreira, morta em 29 de julho de 2025; e Wendel Evangelista de Souza, morto em 30 de julho de 2025".