Chefe de facção pivô de conflito em Fortaleza teria fugido ao RJ

Vista aérea do bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Disputa entre facções já deixou mais de 10 mortos no bairro em 2025 / Crédito: FCO FONTENELE / O POVO

O homem apontado como um dos pivôs do conflito que já causou mais de dez mortes no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, fugiu para o Rio de Janeiro (RJ), de onde está enviando ordens para os seus comandados. É o que uma testemunha, de identidade preservada, afirmou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), conforme consta em uma denúncia ofertada à Justiça nesta quinta-feira, 14, pelo Ministério Público Estadual (MPCE) A peça acusa João Victor Ribeiro da Silva, o "Vitinho Satanás", de ser um dos participantes da guerra instaurada no bairro entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Ele, que seria integrante do CV, foi preso em 8 de agosto em uma barraca da Praia do Futuro.

Na denúncia do MPCE consta ainda que, além de "alusões indiretas" e "símbolos presentes em suas postagens", os investigadores encontraram uma publicação feita pelo próprio suspeito em que ele comentava um "salve" da GDE que decretava a sua morte. "Dentro da nova estrutura hierárquica, JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA passou a exercer função estratégica como subordinado direto de RONALD PINTO DOS SANTOS, atuando simultaneamente como executor de ordens homicidas e responsável pela guarda, movimentação e disponibilização do arsenal bélico da organização", escreveu o MPCE na denúncia. Em depoimento, João Victor negou as acusações. Ele disse não ser integrante de facção e que trabalha na construção civil, embora, atualmente, esteja desempregado. O suspeito disse conhecer Ronald "apenas de vista" e que não sabe nada da vida dele. Sobre o salve da GDE, ele disse não saber por qual razão ele aparecia como "decretado".

Na denúncia do MPCE contra João Victor, ainda foi colacionado o print de um salve do CV em que a facção diz estar controlando diversas comunidades do Vicente Pinzón, a exemplo do Morro do Bicho Feio, da Lagoa do Coração, do "Conjunto", do Marrocos, da comunidade dos Sem Terra, do Buraco, de Quatro Blocos Auto da Paz e do Castelo Encantado. Além dos homicídios, a investigação do DHPP menciona que diversos tiroteios e expulsões de moradores estão sendo registrados no bairro desde o final de junho. Série de homicídios no Vicente Pinzón No mais recente homicídio registrado no Vicente Pinzón, uma mulher, ainda não identificada formalmente, foi morta na noite dessa sexta-fera, 15, no residencial Alto da Paz. Antes, Maria Aparecida Gomes de Sousa, de 41 anos, foi morta por volta das 17h30min de quarta-feira, 13, na comunidade do Morro das Placas. Dois homens também ficaram feridos na ação.